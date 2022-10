Davidovich cae en la primera ronda en Astana

El malagueño Alejandro Davidovich no pudo superar la primera ronda del torneo de Astaná, un ATP500 que se juega en superficie dura, al perder contra Pavel Kotov por un doble 6-4 en 1 hora y 41 minutos. El largo viaje no fue fructífero en su reaparición tras un mes fuera desde que se fastidiara la rodilla. Davidovich, número 31 de la lista mundial, no encontró su tenis ante Kotov, nº 103, y se mostró inseguro en su servicio, después de perder su turno de saque en el primer juego del partido.Con 4-4 en ambos sets, el malagueño no tuvo el aplomo necesario y entregó las mangas, se vio apeado a las primeras de cambio. Ahora, su siguiente torneo será el ATP 250 de Gijón, que se jugará la próxima semana sobre pista cubierta en la ciudad asturiana y en el que será cabeza de serie.