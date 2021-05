Davidovich sabe sufrir, derrota a Herbert y se cita con Medvedev en Madrid

Alejandro Davidovich sobrevivió en un partido agónico de tres horas para eliminar en la primera ronda del Mutua Madrid Open al francés Pierre-Hugues Herbert, número 85 del mundo. El malagueño peleó hasta el extremo en un partido decidido en tres muertes súbitas. No desplegó su mejor tenis ante un rival inferior y con un juego atípico para la tierra batida. Pero quizá eso le da más valor a su triunfo, también demuestra que pueda ganar con otros regristros. Lo hizo en un partido durísimo, con tres sets decididos en el tie break.

Alzaba el puño y gritaba Davidovich, respaldado por su staff en una de las esquinas de la pista cuatro de la Caja Mágica, después de una victoria liberadora ante Herbert. Se hizo la organización la remolona hasta darle le invitación al malagueño mientras estaba en las semifinales de Estoril y le mandó a una de pistas más pequeñas de entrada. Pero lo superó todo Davidovich, que ganó por 6-7 (5), 7-6 (4) y 7-6 (4). Estaba contras las cuerdas en el último set, perdía por 4-1 en la muerte súbita definitiva. Pero se agarró al partido y consiguió seis puntos consecutivos para llevarse el partido y citarse en la segunda ronda con Daniil Medvedev, número tres del mundo.

Fue un partido duro de digerir. Herbert no es un jugador al uso en tierra batida. Potente y variado saque, pocos peloteos, sin el ritmo habitual de los partidos sobre arcilla. Durante dos sets no hubo ningún break. Davidovich, de hecho, no concedió ninguna bola de rotura. Era raro el juego que llegaba al deuce. En el primer set, tuvo tres bolas para romper el malagueño con 2-2, pero el francés las levantó. El set se vio abocado a un tie break en el que Herbert estuvo más fino para llevarse por 7-6 la manga, 7-5 en el desempate.

El mismo guión hubo en el segundo, con cuatro bolas de break para Davidovich concentradas en el mismo juego, pero sin éxito. Así se llegó a la muerte súbita de nuevo, esta vez con mejor aproximación a ella del malagueño, que con 7-4 aprovechó la primera de las bolas de set que se había fabrica para llevar el partido a la manga definitiva. Entre medias se había visto un detalle caballeroso de Herbert, después de que Davidovich se hubiera caído y arrastrado por la tierra y se hubiera puesto perdido. El francés le ayudó a sacudirse el polvo de la ropa.

Se entró en un set definitivo con más alternativas. Hubo un momento que pareció clave. Con 2-1 adverso y saque. Con 40-40, Davidovich paró el juego por una bola que le había parecido mala de Herbert. El juez de silla bajó y lo negó, dando el punto al francés. De ahí, 3-1 para el galo. La respuesta de Davidovich, que en otra coyuntura se hubiera ido del partido, fue excepcional. Rompió dos veces seguidas el juego del rival para colocarse 4-3 y saque con grandes puntos, levantando el puño y ganándose los aplausos del público de la pista 4 de La Caja Mágica, a la que fue relegado. No acababa de darle ritmo al juego el francés, pero el malagueño parecía haber hecho lo más difícil. No fue así, jugó dos malos juegos, especialmente el que sacó, y le devolvió la iniciativa al francés.

Los dos jugadores mantuvieron su saque para llegar, una vez más, al tie break para decidir el partido. Parecía oscuro de nuevo, con 4-1 para Herbert. Pero Davidovich, con el respaldo del público y con mentalidad positiva, supo darle la vuelta para enlazar seis puntos y llevarse un encuentro de mucho valor.

Espera en segunda ronda un jugador tremendo, el ruso Daniil Medvedev, de 25 años y 1.98 metros. Actual número 3 del mundo, el Masters 1000 de Madrid será el inicio de la gira sobre arcilla para él con algunas semanas de retraso debido al positivo que dio en los primeros días del torneo de Montecarlo que le obligó a retirarse. No es una superficie la tierra batida que encandile al jugador ruso y puede ser una buena opción para Davidovich. "Honestamente, no creo que mi relación con la arcilla vaya a cambiar. Creo que mis golpes y mi físico no encajan bien en esta superficie. La primera semana que llego a la tierra, odio todo lo que me rodea", decía ayer el que este miércoles será primer rival de Davidovich: "Creo que la altitud me puede ayudar. Las pistas de Madrid son las más parecidas a las duras debido a esas condiciones, porque esta pista de tierra batida es más rápida y el servicio también puede alcanzar una mayor velocidad". No ha ganado ningún partido en sus dos partidos en Madrid.