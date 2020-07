Davidovich se entrena con Djokovic

La temporada tenística aún no está en ebullición tras el parón competitivo por el coronavirus. Ha habido torneos de exhibición o la Liga Mapfre, en la que intervino Alejandro Davidovich la semana anterior. También se celebró el Adria Tour en Serbia y Croacia, organizado por Novak Djokovic, que acabó de mala manera por la extensión del coronavirus entre participantes.

Tras pasar la cuarentena y dar negativo en el test, el número uno del mundo regresó a Marbella, donde pasó el confinamiento. Sus hermanos tienen aquí su residencia y él pasa cada vez más largas temporadas. Una vez pedidas disculpas y expulsado el virus, Djokovic ya está trabajado de nuevo. Y este martes se encontró en un entrenamiento de calidad con el malagueño, que siempre ha confesado que el serbio era su tenista favorito. Los dos se ejercitaron en la Costa del Sol, como dejaron constancia las imágenes que colgó Davidovich en las redes sociales.

El entrenamiento se celebró sobre cemento, la superficie de juego del US Open, que está previsto que se celebre del 31 de agosto al 14 de septiembre en tierras americanas. Antes, hay otro torneo previsto en Nueva York del 22 al 28 de agosto, el Western and Southern Open. Djokovic ha mostrado su intención de ir a Estados Unidos y Davidovich, al respetarse el ranking mientras ha habido pandemia, permanece en el puesto 97, entre los que tienen acceso directo al cuadro principal (no hay fase previa). Es la pretensión estar allí. Ya compitió también en la Copa del Rey de Huelva la semana pasada.

Después, Davidovich tiene en su hoja de ruta competir en Kitzbuehel si cae pronto en el US Open para acometer la gira de tierra, en Madrid y Roma, para llegar a Roland Garros, del 27 de septiembre al 11 de octubre.