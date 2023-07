Davidovich y un saque de cuchara que le alejó de Wimbledon: "Me he cagado, estaba temblando"

El tenista malagueño Alejandro Davidovich aseguró que estaba "temblando" con 8-8 en el superdesempate final contra el danés Holger Rune, cuando lanzó un saque por abajo que prácticamente le costó el partido. "No había hecho ningún saque por abajo en todo el partido y pensaba que a lo mejor le sorprendía y no ha sido así", reconoció Davidovich en rueda de prensa. "Y también porque estaba cagao. No quería jugar, estaba temblando, no quería jugar el punto. Es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiera pasado si hubiera jugado valiente", señaló.

"Si la gente es un poco inteligente sabrá que por ese punto no he perdido el partido. He tenido dos 'match points' y he tenido el partido ahí. En el 8-8 me he cagado y él en el 15-40 ha sido más valiente y se ha llevado el partido. Se puede decir que ha estado más valiente en los puntos claves", destacó el tenista de Rincón de la Victoria. "Duele, pero me voy contento del nivel que he dado. Cuando estás cagado lo tienes que aceptar, porque si no te mientes a ti mismo. Estaba muy tenso en el 8-8 y me ha salido lo primero que me ha venido", añadió.De cara al futuro, Davidovich, para paliar estas situaciones de tensión y nervios, aseguró que son las experiencias las que juegan un papel clave para aprender. "La situación y las experiencias te van dando eso para estar más tranquilo en esos momentos. Es muy complicado gestionar esos momentos de alta tensión, son dos puntos en los que te juegas el pase a la siguiente ronda. Esta vez lo he hecho mal", hacía autocrítica.