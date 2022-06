Davidovich comienza la temporada de hierba en Queen's ante Albert Ramos

Alejandro Davidovich comienza su temporada de hierba en Londres. No saldrá de Inglaterra. Jugará sucesivamente en Queen's, en Eastbourne y en Wimbledon el malagueño, que no ha vuelto a jugar tras caer en la primera ronda de Roland Garros. Viene una segunda parte de temporada en la que puede escalar puestos porque no tiene muchos puntos que defender. Caerá 14 puestos este lunes, hasta el 44 del mundo, en el ranking ATP porque se computan ahora los puntos de Roland Garros, donde pasó de unos cuartos de final a la citada derrota en primera ronda.

Comienza en Queen's Davidovich jugando ante el también español Albert Ramos, un jugador esencialmente de tierra pero que tiene la calidad de un Top 40 mundial y la experiencia de haber jugado muchas batallas. Davidovich se dio a conocer al gran público cuando en 2017 ganó el torneo de Wimbledon en categoría junior. Le gusta bastante jugar en hierba. Los resultados el año pasado no fueron óptimos, pero es una superficie en la que tiene margen de mejora. Y, de momento, puntos que ganara para subir en el ranking. El cuadro no es sencillo y, de ganar, se mediría al vencedor del duelo entre Opelka y De Miñaur.