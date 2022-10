Copa Davis en Málaga: El Kosmos Sports Summit, con ponentes de renombre.

Kosmos Sports Summit ya conoce quiénes serán los 13 ponentes que formarán parte de su tercera edición el próximo viernes 4 de noviembre en Málaga. Este evento anual une a líderes de diferentes deportes y empresas relacionadas con el sector deportivo para analizar y debatir sobre las últimas tendencias y novedades de la industria, y distintos directivos y líderes de entidades como UEFA, Dorna Sports, Wimbledon, el Real Betis Balompié, LaLiga, Rakuten o Giants Gaming estarán presentes entre los cuatro paneles que conforman el evento, uno de los que se realiza en la víspera de la celebración de la Copa Davis en la capital malagueña.



El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y secretario general para el deporte, José María Arrabal, abrirá un interesante primer panel repleto de nombres relevantes. Sharon Burkhalter, Operations Director de UEFA; Frank Leenders, Director General Media and Marketing Services de FIBA y Enrique Aldama, Chief Operating & Financial Officer en Dorna Sports, compondrán junto a Arrabal el panel 'Andalucía: Región Europea del Deporte'. En él se debatirá sobre por qué Andalucía es una de las grandes anfitrionas para acoger competiciones internacionales y qué se pide a una región para albergar este tipo de eventos.



El segundo panel, ‘Sostenibilidad y Deporte’, contará con Yuko Oki, Managing Director, Global Partnership en Rakuten y CMO en Rakuten TV, junto a Ramón Alarcón, Director General de Negocios del Real Betis Balompié y Hattie Park, Sustainability Manager en Wimbledon. La fuerte apuesta de la sostenibilidad en los eventos deportivos y la concienciación sobre el impacto medioambiental en ellos centrarán la conversación.



En el tercer panel, con el nombre de 'eSports: El camino hacia el mainstream', será el turno para varios de los equipos más potentes del panorama de los deportes electrónicos. José R. Díaz, CEO y copropietario del equipo Giants Gaming; Aritz González, Managing Director de BISONS E-Club; Fernando Piquer, fundador y CEO de Movistar Riders; Diego Soro, Chief Strategy Officer de Team Heretics, y Oriol Querol, CEO de KOI y Managing Director de Kosmos Studios, serán los protagonistas.



Por último, el cuarto panel, '¿Cuál es el futuro del contenido deportivo?', contará con Vanessa Asell-Tsuruga, Senior Manager, Global Digital Sports Marketing en Rakuten y Óscar Mayo, director general ejecutivo de LaLiga, dos interesantes ponencias sobre el futuro del contenido deportivo con representantes de compañías punteras en deporte y entretenimiento.



Kosmos Sports Summit podrá seguirse en directo el 4 de noviembre entre las 9:30 AM y las 14 PM CET en inglés y castellano a través de su web oficial https://event.meetmaps.com/kosmossportssummit2022/es/info El evento tendrá lugar en el auditorio del icónico Museo Picasso Málaga. Será presentado en sus dos primeros paneles por David Garrido, presentador deportivo con más de 20 años de carrera, con experiencia en BBC y Sky Sports, y el anfitrión de los dos últimos será Oriol Querol, Managing Director de Kosmos Studios.