Dos grandes personalidades del deporte malagueño, como son Fernando Hierro y Berni Rodríguez, se dieron cita en la sala cultural del Corte Inglés para participar en una charla sobre deporte y cultura. En esta también estuvieron presentes el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo, y el secretario general para el deporte, José María Arrabal . Entre el público destacaba también la presencia de Ben Barek, Francisco Martín Aguilar y José Luis Pérez Caminero, que abandonó antes el acto y no hizo declaraciones a los medios.

Se trataron numerosos temas como el contacto de la prensa con los deportistas, la globalización del deporte y la prensa española y la conciliación de deporte y estudios que llevan a cabo los jóvenes. Juan Ignacio Gallardo destacó que “ahora es mucho más difícil tener contacto con los deportistas” que hace unos años y que parte de culpa la tiene el periodismo actual, el cual “no tiene nada que ver con el de épocas pasadas”. No dejó pasar la oportunidad de hablar sobre Marca. Calificó su propio medio como “un cañón que tengo entre las manos”, haciendo referencia a que todo lo que se publica tiene mucha repercusión y que incluso puede llegar a hacer daño. En este sentido aclaró que, desde su llegada a los altos mandos del medio, se tiene mucha más consideración con los árbitros de todos los deportes, algo que calificó de “imprescindible”.

También hubo tiempo para hablar de la actualidad de los equipos de la ciudad. Fernando Hierro se mostró “con mucha ilusión y ganas” con el Málaga, a pesar de que espera “un año difícil”. Calificó a Víctor Sánchez del Amo como un entrenador “fantástico”, el adecuado para que “el Málaga vuelva a Primera, que es donde se merece estar”.

El ex cajista Berni resaltó la importancia de que Unicaja haya “mantenido la base de jugadores y entrenador de la temporada pasada”. Además quiso dejar claro que la clave para la pretemporada son “lo fichajes” y “tener calma”. Al respecto de las nuevas incorporaciones que sobrevuelan al conjunto malagueño ('Chacho' Rodríguez): “Nos daría un plus tremendo en todos los sentidos, técnico, baloncestístico y mediático. No creo que él solo pueda ganar un título, pero me encantaría que viniese”.

Hierro repasó su carrera profesional desde que “era un niño que soñaba con jugar en La Rosaleda”, al que le dijeron que “no valía para jugar al fútbol”. Lo icónico de su historia es que, tras estas palabras, se fue a la cantera del Valladolid y una semana después “estaba debutando en Primera División”. Habló sobre el lado negativo del deporte y los valores de los más jóvenes, poniendo de ejemplo el significativo hecho de los canteranos del Málaga que dieron la espalda a sus padres en mitad de un encuentro, para que estos parasen la pelea que estaban teniendo en la grada. Respecto a la conciliación de estudios y deporte en los niños se mostró “partidario” de conciliar ambas cosas. Sin embargo, insistió en el que los clubes no pueden hacer todo, es decir, que lo más importante en la educación de los jóvenes debe venir de casa.

El canterano del antiguo Caja Ronda también repasó sus 13 temporadas en el equipo de su tierra. Llegando hasta el “impactante” momento en el que tuvo que hacer las maletas rumbo a Murcia. Respecto a la conciliación de los estudios con el baloncesto, Berni puso el ejemplo de Alberto Díaz. El jugador de Unicaja tiene una carrera y está haciendo un máster. Cuando le hablaron de el caso de Estados Unidos, donde la carrera de los jugadores de baloncesto va ligada con la universidad, Rodríguez afirmó que para extrapolarlo a nuestro país harían falta “mínimo 15 años”, ya que el baloncesto americano “está a años luz del europeo”.

Dentro de los combinados nacionales, tanto de fútbol como de baloncesto, también han ocurrido hechos destacables. Fernando Hierro habló sobre la salida de Luis Enrique del banquillo de la selección española. Afirmó haber mantenido contacto con el ya ex seleccionador nacional y quiso agradecer “el profundo respeto que han tenido los medios con Luis Enrique”.

Por su parte, Berni Rodríguez dio su aprobación a la lista que el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, hizo pública de cara al campeonato del mundo que se disputará del 31 de agosto al 15 de septiembre en China. Además, quiso hablar sobre la sorprendente ausencia de Sergio 'Chacho' Rodríguez. El posible fichaje estrella de Unicaja afirmó: "sentido la necesidad de parar". Y calificó su ausencia como una de las decisiones más difíciles de mi vida". Al respecto de la importante baja del jugador canario, Berni Rodríguez declaró: “Que un deportista no vaya a un campeonato mundial por renuncia es algo muy raro”, pero hizo especial hincapié en que “Hay que respetar su decisión”.