Derrota con orgullo del UMA Antequera en la Copa Andalucía (3-2)

La Copa de Andalucía es la gran cita del verano antes del inicio de la temporada oficial. Una ocasión idónea para comprobar el estado de los principales clubes de la región. El CD UMA Antequera la afrontó como la segunda parada de su pretemporada tras jugar, el pasado 14 de agosto, la 3ª edición del Trofeo Noche del Vino de Cómpeta con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Perdió 2-4. En Mangíbar volvió a verse las caras con el mismo rival y el encuentro fue totalmente distinto. José Antonio Borrego “Tete” ha podido completar más entrenamientos con sus jugadores y ha podido afianzar el estilo de juego y encajar a las nuevas piezas. Ese esfuerzo, por crecer y mejorar, quedó rápidamente reflejado en la pista. Miguel abrió el marcador (1-0), Mareco lo igualó (1-1) y Rafael Sánchez le dio la vuelta antes del descanso (2-1). En la segunda parte, Miguel volvió a marcar (2-2) y Perin decidió el duelo con un zurdazo espectacular. Un resultado final adverso, pero una excelente imagen la dejada ante un oponente de la máxima categoría.

La primera semifinal del torneo andaluz arrancó de la mejor forma posible. El balón parado le dio ventaja al cuadro antequerano. Quique Hernando sacó de esquina y el capitán Miguel fusiló la red con un derechazo cruzado (0-1). Nada pudo hacer Fabio para detener la pelota. También estaba muy bien colocado Leandrinho, en el segundo palo, por si hubiera tenido que intervenir. La alegría del gol no duró demasiado. Córdoba empató gracias a una diana de Mareco que aprovechó el rechace de un chut al palo de Perin (1-1). La igualdad en el marcador la rompió, unos instantes más tarde, Rafael Sánchez que no fue detectado por la defensa, ya que toda la atención la acaparó Perín en una acción individual (2-1). El ala brasileño tuvo la habilidad para picar el balón y realizar una asistencia perfecta a su compañero. Los de Tete intentaron reaccionar en un zurdazo a la media vuelta de Nando y en una ofensiva muy bien hilvanada que Alvarito no pudo finalizar de forma óptima.

A la vuelta de los vestuarios, el CD UMA Antequera se mostró más intenso y con mayor claridad con balón. Se notó el tiempo que tuvo el entrenador para realizar ajustes tanto en la labor defensiva como ofensiva. La pelota parada fue decisiva. Perín estiró el brazo en un saque de banda de Quique y los colegiados señalaron una falta indirecta que desembocó en el 2-2. Nando le puso el balón de cara a Miguel con una sutil pisada y el 5 sorprendió con un derechazo potentísimo al fondo de las mallas. Con el electrónico en tablas, las dos formaciones aguantaron el empuje de la otra. Todo pudo cambiar con la expulsión de Cobarro. La defensa en inferioridad aguantó durante dos minutos y no se alteró el resultado. Luego, con 5 vs 5, Kiko disparó fuera tras una recuperación en la mitad de la cancha y Miguel se quedó a nada de firmar un hat-trick. Fabio lo impidió con una parada espectacular.

En el tramo final del envite, Mario Almagro se convirtió en protagonista con sus paradas. A destacar una mano firme que colocó en un tiro de Muhammad. Solo un pequeño detalle rompió la contienda. Perín, en el 38’, se sacó de la chistera un zurdazo imparable a la escuadra (3-2). Tete solicitó tiempo muerto para preparar la ofensiva de cinco con portero-jugador. El 3-3 pudo llegar en la última jugada. Faio fue el verdugo. Despejó un chut de Miguel y otro de Nando y Córdoba Patrimonio de la Humanidad accedió a la final de la Copa de Andalucía. La próxima cita de preparación del CD UMA Antequera será, el miércoles 30 de agosto, en la cancha de la UD Coineña FS.

Ficha

Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio (P) ©, Arnaldo Baez, Antoniazzi, Zequi y Muhammad. También jugaron: Víctor (P), Mareco, Joaqui, Perin, Rafael Sánchez, Kenji, Miki, Nano, Sergio y Miguel.

CD UMA Antequera: Mario Almagro (P), Alvarito, Alan De Candia, Burrito y Nando. También jugaron: Conejo (P), Miguel ©, Quique, Cobarro, Leandrinho, Óscar, Campano, Kiko y Palomeque.

Goles: 1-0 Miguel (4’), 1-1 Mareco (5’), 2-1 Rafael Sánchez (14’), 2-2 Miguel (23’) y 3-2 Perin (38’).

Árbitros: Antonio Jesús García Robles y Jairo Leiva.

Pabellón Sebastián Moya Lorca (Mengíbar).