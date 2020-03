Fernando Belasteguín (Buenos Aires, 1979), también conocido como "Bela", es un jugador de pádel profesional argentino que ocupa actualmente la séptima plaza del ranking WPT (World Padel Tour). Fue el Nº 1 del mundo más joven de la historia con 22 años de edad. Junto a Juan Martín Díaz, formó la única pareja en la historia en pasar un año y nueve meses invictos, ganando 22 torneos consecutivos. El argentino está en Marbella con Agustín Tapia, disputando la primera cita del World Padel Tour 2020 y quiso compartir para este periódico sus sensaciones de cara a la competición, cómo afronta su vida profesional a los 40 años y habló sobre dos grandes perlas del pádel malagueño, Álex Ruiz y Ernesto Moreno.

-¿Qué opina de los malagueños Álex Ruiz y Ernesto Moreno?

- Los conozco y me parece que los dos tienen talento y futuro. He jugado muchas veces con ellos y ambos con sus distintos estilos son deportistas espectaculares. Disfruto mucho viéndolos jugar y les deseo todo lo mejor, eso sí, menos cuando se enfrenten a mí que es cuando quiero que pierdan (comentó entre risas).

-Teniendo en cuenta que a los 40 años el cuerpo ya empieza a pesar ¿cómo está físicamente?

-Es cierto que a los 40 no se tienen las mismas condiciones (risas), pero estoy muy contento porque me encuentro muy bien físicamente. Es verdad que pasé dos años muy complicados, con una lesión en el codo y otra en el tendón de Aquiles, pero eso ya pasó y ahora estoy bien. Sueño con poder completar todas las fechas de la competición.

- ¿De dónde saca la fuerza para seguir activo a los 40 años?

- Muchos me lo preguntan y siempre digo lo mismo. Está en mi personalidad, yo creo que los deportistas tienen tres sensaciones: la de perder, ganar y la de entrenar cada día al máximo. Y si me tengo que quedar con una es con la de entrenar, tengo la suerte de haber experimentado las tres sensaciones y la de entrenar al máximo es incomparable y me encanta.

- Para esta edición del World Padel Tour hay muchas parejas que son nuevas ¿cree que eso les beneficia, o por el lado contrario, puede ser un "factor sorpresa" que les perjudique?

- Sinceramente pienso que ni nos beneficia, ni nos perjudica. Para mí lo más importante como he dicho es estar preparado y entrenar cada día, porque uno no sabe cuando puede ser el último y más cuando llegamos a estas edades.

- Este año también hay novedades en el reglamento, una de las más comentadas es la introducción del punto de oro ¿qué opina sobre esta nueva inclusión?

-Prefiero no hablar de ello, hay cosas de las que es mejor no opinar...

- Saliendo del ámbito deportivo, en lo económico se unió recientemente a la marca Wilson ¿está ilusionado con este nuevo proyecto?

-Estoy muy ilusionado. Que una marca tan importante como Wilson quiera expandir el pádel, mi deporte, y esté tan comprometida con su crecimiento, para mí es una gran noticia y estoy muy contento. Además, que hayan confiado en mí a los 40 años es todo un orgullo y significa mucho para mí. Además, sacaremos una marca llamada Wilson x Bela.