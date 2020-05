Djokovic suda y celebra en Marbella

Novak Djokovic pasa este tramo sin competición a causa del coronavirus en Marbella. El número uno del tenis mundial ya expresó su deseo de tener una residencia fija en la Costa del Sol, donde viven sus hermanos menores, Marko y Djordje. Hace días se reunía con la alcaldesa de la ciudad. A través de las redes, Djokovic muestra cómo trabaja sobre la pista de tierra batida de Puente Romano, escenario en su día de eliminatorias de Copa Davis y Federación, de la Masters Senior Cup o del ATP Challenger.

Y, al mismo tiempo que suda y se prepara para una reanudación del juego que los tenistas ven complicada porque la universalidad del circuito no concuerda mucho con las precauciones a las que obliga la pandemia, Djokovic disfrutó de su 33º cumpleaños en compañía de la familia. Y con una sorpresa. Desde los balcones que rodean las pistas de entrenamientos premiaron al genio serbio con un cumpleaños feliz, detalle que Djokovic celebró y agradeció en sus redes sociales.

Thank you all for my birthday wishes 🥳 ¡Muchas gracias a todos! pic.twitter.com/uY0JbnvAOx