Doble ‘eurocita’ del Rincón Fertilidad

Vuelve la Challenge para el Rincón Fertilidad Málaga y lo hace con una doble cita en Alhaurín de la Torre. Lo octavos de final de la competición europea se decidirán en el pabellón El Limón hoy (18:30) y mañana (11:00) con el enfrentamiento entre las panteras malagueñas y el Istogu kosovar. Una cita que llega en medio de un apretadísimo calendario para el Rincón Fertilidad, que en ocho días disputará cuatro encuentros.

De nuevo El Limón acoge un envite europeo y lo hará con el mismo gran ambiente en las gradas, que en las anteriores eliminatorias que acogió. Casi no quedan invitaciones para asistir a ambos encuentros, en una nueva respuesta de la afición con las panteras malagueñas. “Son dos partidos que tenemos en casa, aunque el domingo somos visitantes. Van a ser dos encuentros totalmente diferentes y una motivación distinta, ya que podemos igualar lo que logramos el año pasado”, destacó Diego Carrasco en la previa del encuentro ante las kosovares.

El entrenador no quiere sorpresas, por ello no se fía del Istogu: “Ellas ganaron a un equipo italiano y seguro que será difícil. A nivel deportivo tenemos que estar por encima. Trataremos de hacer todo lo posible para dominar los tiempos del partido y aprovechar sus errores para cerrar el resultado el sábado”. Una eliminatoria en la que las malagueñas casi no han tenido tiempo de preparación, aunque eso no será motivo de excusa. “El equipo es cierto que ha tenido poca preparación, aunque hemos visto partidos de ellas. Es un conjunto que va a venir sin nada que perder y mucho que ganar”, añadió el preparador malagueño.

Sole López, capitana del Rincón Fertilidad, destacó la alegría que tiene la plantilla por volver a disfrutar de la Challenge Cup: “La verdad que lo afrontamos con muchas ganas, sobre todo jugar en casa los dos partidos. Algo que ya lo hemos disfrutado en Alhaurín de la Torre. Nuestro objetivo es pasar a cuartos, pero sobre todo coger sensaciones y disfrutar con la afición de estos partidos”.