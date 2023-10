El Dólmenes Antequera se repone en Aranda de Duero para lograr su primer triunfo (27-31)

El Club Balonmano Dólmenes Antequera consiguió sumar su primera victoria de la temporada 23-24 en su visita al Villa de Aranda en un partido correspondiente a la jornada 3. Los antequeranos supieron reponerse a un malísimo inicio con un 6-1 en contra y lograron darle la vuelta al marcador con un Nico López Rey inmenso y un trabajo en defensa colectivo admirable. Finalmente victoria 27- 31 y los dos puntos van de vuelta para Antequera.

El arranque del partido fue el peor que se podía imaginar el equipo visitante. Vestidos de rosa en esta ocasión, el Dólmenes Antequera empezó con dudas, sin imaginación arriba y falló ante la portería rival. El Villa de Aranda aprovechó el momento con un Berbel muy acertado que anotó 5 de los primeros 6 goles de su equipo, que se puso 6-1. A partir de ahí y un tiempo muerto pedido por Chispi, el equipo despertó. Nico y Nacho Del Castillo recortaron distancia (6-3). Nico lideró al ataque en la parcela ofensiva (terminó con 7 goles), respaldado por un combativo Alberto Ruiz. Fran Alarcón comenzó a dar mucho desde su portería. En esas circunstancias, Raúl Morales a la contra puso el 6-5, y seguidamente Alberto Ruiz consigue empatar. Parcial de 0-5 para los antequeranos.

En otra acción de contraataque, Aitor Gómez consigue poner por delante al Dólmenes Antequera por primera vez (7-8). Ya no volvería a ir por debajo en ningún momento. El equipo antequerano entró en una buena dinámica de juego y efectividad arriba. Fernando Moreno entró y metió dos golazos que les permitieron irse 11-13 al descanso. Tras el descanso, la tónica del encuentro se mantuvo. El Dólmenes no permitió desconexiones que en otros partidos le privaron del triunfo. Se llegaron a poner seis arriba, aunque el Villa de Aranda no se rindió y apretó hasta ponerse 22-25. Chispi pidió tiempo muerto y espantó fantasmas pasados. El equipo local anotaba, pero el Dólmenes también. Finalmente 27-31 y los dos puntos para el casillero antequerano. Primer triunfo del curso. Próxima cita, en casa, ante Alcobendas, el próximo sábado 7 de octubre a las 18,30 horas.