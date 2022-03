Dominic Thiem, estrella en el Open de Andalucía de Marbella

El jugador austriaco de 28 años Dominic Thiem, ex número 3 del mundo y ganador del US Open 2020, jugará el AnyTech365 Andalucía Open 2022, que se disputará del 27 de marzo al 3 de abril en Puente Romano Beach Resort de Marbella, tras recibir la última de las tres invitaciones de las que dispone la organización del torneo.



De su último partido en el circuito han pasado ya casi nueves meses, cuando en el Mallorca Championships del pasado mes de junio tuvo que retirarse apenas habiéndose disputado siete juegos del encuentro, tras sufrir un dolor en su muñeca derecha que terminó diagnosticándose como un desgarro muscular y que le ha tenido apartado de la competición desde entonces.



Su mayor logro profesional llegó en septiembre de 2020, cuando se alzó con la victoria en el US Open tras una disputada final a cinco sets ante Alexander Zverev en más de cuatro horas de partido. Se convirtió así en el primer jugador nacido en los noventa con un título de Grand Slam, y en el segundo austriaco con un 'Major' tras el de Thomas Muster en Roland Garros 1995.



Dominic Thiem cuenta también con 16 títulos más ATP Tour en su palmares, incluyendo el Masters 1000 de Indian Wells en 2019 y un subcampeonato en las ATP Finals 2020. A pesar de haber confesado en más de una ocasión que jugando sobre tierra batida es donde se siente más cómodo, ha conseguido al menos un título en cada una de las superficies.



Entre las temporadas 2019 y 2020 firmó un balance de 9 victorias y 3 derrotas ante Djokovic, Nadal y Federer, lo que le convirtió junto a Andy Murray en el único jugador con al menos 5 triunfos ante cada miembro del Big 3.