Eli Cesáreo, bomba del Costa del Sol Málaga

Bombazo del Costa del Sol Málaga, que da un golpe en la mesa en el mercado. Después de las renovación de las gemelas López, Sole y Espe, y Silvia Arderius, el equipo malagueño tiene el primer fichaje para la temporada 2023/24. Elisabet Cesáreo Romero (Sant Joan Despí, 1999) es el refuerzo de lujo de las panteras y uno de los pilares del próximo proyecto. La internacional española firma por los dos próximos años y procede del JDA Bourgogne Dijon Handball de la Ligue Butagaz Energie francesa, una de las ligas más potentes de Europa.

Un movimiento de muchísimos quilates para la plantilla que entrena Suso Gallardo, que se hace con una de las grandes jugadoras jóvenes españolas. La pivote a sus 23 años cuenta con una carrera dilatada a sus espaldas, siendo una de las caras reconocibles del balonmano nacional. Se inició en el Club Handbol Sant Joan Despí de su tierra para luego dar el salto al Sant Vicenç. Ahí se abrió un hueco en División de Honor con el Caja Rural Aula Valladolid, donde pasó dos cursos. Su siguiente club fue el Super Amara Bera Bera, para el que jugó durante tres campañas. En 2018 debutó con las Guerreras, habiendo sido convocada en Campeonatos de Europa, del Mundo y en los Juegos Olímpicos de Tokio’21.

En su palmarés cuenta con la medalla de plata del Mundial de Kumamoto en 2019. Además, en su haber tiene más de 50 internacionalidades. El pasado verano, tras ser la mejor pivote de la temporada 2021/22 en la Liga Guerreras Iberdrola, se marchó al extranjero. Ahora el Costa del Sol Málaga es la llave de regreso a su país y la catalana no esconde su alegría. «Tengo mucha ilusión y muchas ganas de empezar un nuevo reto. Creo que puede ser un año bonito, con muchos objetivos por cumplir y sobre todo para disfrutar y no dejar de sonreír», explica.

Eli Cesáreo ofrece las razones que le han llevado a apostar de manera rotunda por las panteras, con las que se compromete hasta 2025. «Málaga siempre ha sido un club en el que me he fijado, creo que es uno de los clubes más profesionales que encontramos en España, donde crecer, aprender y sobre todo ganar títulos. No conozco mucho la ciudad, pero tengo muchas ganas de pasear por cada rincón precioso que tiene y conocer a su gente», asegura la jugadora: «Durante estos años he aprendido que cuanto menos esperes de todo, mejor. Lo importante es trabajar para conseguir lo máximo. Hay un muy buen equipo, con jugadoras de un altísimo nivel, un carácter que es único y el club lo acompaña con creces. Estoy segura de que se conseguirán cosas bonitas».

La internacional volverá a ser una de las estrellas de la liga, donde ha disputado más de 100 partidos y ha anotado más de 250 goles. En su currículum también hay tres títulos de campeón. También tiene experiencia en competiciones europeas. Será una de las referencias. «Únicamente quiero aportar mi esencia, Eli en todas sus facetas… esa niña que siempre ha amado el balonmano y que desde los cinco añitos lleva jugando y absorbiendo cada experiencia y aprendizaje que se le ha puesto por delante», reflexiona: «Mi fuerte es la defensa, amo defender y lo disfruto mucho, comprendo las situaciones e intento jugar con ellas. Creo que mi físico me acompaña también. En ataque quiero seguir aprendiendo, mejorando, escuchar y aprender del resto. Voy a volver a compartir pista con varias jugadoras con las que ya he jugado y me hace especial ilusión. Tengo ganas de disfrutar otra vez y tener un rol importante».

Suso Gallardo: «Es un fichajazo, nos va a dar un plus en todas las facetas»

El equipo malagueño muestra músculo en el mercado y lanza otra señal ambiciosa hacia el exterior. La filosofía es seguir creciendo. Eli Cesáreo debe ayudar en ese desarrollo. «Es un fichajazo. Llevamos desde noviembre trabajando en esta incorporación, desde el club se ha hecho un grandísimo esfuerzo y desde el cuerpo técnico igual convenciendo a una jugadora de esta índole del proyecto. Está más que contrastada, lo ha ganado casi todo en España, ha jugado con la selección española Juegos Olímpicos, ha sido subcampeona del mundo…», expone Suso Gallardo sobre el refuerzo: «Pese a su edad, que es insultantemente joven, tiene muchísimas tablas y experiencias y nos va a dar un plus en todas las facetas del juego».

El entrenador amplía sobre las razones del fichaje. «Defensivamente nos va a aportar muchísimo, es una de las mejores defensoras que tiene nuestro país. A nivel ofensivo igual, pese a su envergadura es rápida. Nos va a hacer salir en transición más rápido de lo que aún lo hacemos, en la línea de seis metros puede ser imponente. Nos va a hacer seguir creciendo y luchar por todos los títulos donde el equipo participe», termina. Es Elisabet Cesáreo Romero, la bomba que tenía preparada el Costa del Sol Málaga.