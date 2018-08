Empezar de nuevo, misma ilusión

A Padilla no le pesa la temporada que completó el club el año pasado. Sabe que está ahí y que podrá influir, pero cree en la capacidad de su equipo y se marca objetivos a corto plazo: "Evidentemente es un temporada complicada. Venimos de conseguir algo muy difícil, ganar muchos partidos y alcanzar los 70 puntos. Cifras de récord. Es un lastre que nos puede acompañar al principio, pero no podemos soñar con eso". Y aboga por ir poco a poco, paso a paso, para asentar las bases de algo importante: "Tenemos que empezar por los tres primeros puntos. A partir de ahí, ya llegará el momento de plantearse los retos del año pasado. Ahora sería un error. La afición siempre quiere más y va a ser exigente.

Sobre los fichajes que han realizado, todos bajo su supervisión reconoce que está "contento": No solo buscábamos un perfil deportivo de cada jugador, sino también humano, de cómo era en su vida. Tuvimos mucho cuidado, que sea trabajador y que, cuando llegue el momento de no jugar, siga trabajando. Ellos fueron capaces de conectar muy pronto. El grupo es sólido, hay una gran cohesión. Estoy contento con lo que se ha traído y con lo que se ha quedado. Espero que seamos importantes en el grupo".

Chus Hevia será analista del primer equipo tras su lesión

Chus Hevia, uno de los jugadores más importantes de la pasada temporada en el Marbella, no seguirá en la plantilla de éste. Lo intentaron hasta última hora jugador y cuerpo técnico pero la rodilla del asturiano no ha respondido como esperaban. El mediapunta disputó gran parte de los amistosos de esta campaña con el mismo final, su rodilla sensiblemente dañada. Su continuidad era una apuesta del Padilla, que consideraba al jugador un pilar esta temporada: "Era más una apuesta personal, en poder recuperar al jugador. Era difícil, la rodilla estaba muy tocada y no podíamos quedarnos sin intentarlo". Definitivamente, el jugador no estará en la plantilla pero sí en el cuerpo técnico. Será el analista del equipo, supervisará y evaluará cada partido que dispute el Marbella.