Álex Ruiz: “Momo González y yo formamos un tándem muy bueno”

Álex Ruiz (Málaga, 1994) es el mejor jugador masculino de pádel de la provincia. Desde hoy comienza su participación en la prueba del World Padel Tour en Marbella. Desde hace dos meses forma una pareja íntegramente malagueña con el antequerano Momo González. Competirán juntos por primera vez en casa tras varios torneos en los que se han quedado en los cuartos de final. Están entre las ocho mejores parejas del mundo y subir el siguiente escalón es el reto.

–Imagino que con motivación y con el aliciente de jugar en casa.

–Por supuesto, esta es una prueba señalada para todos los malagueños en el calendario. Para mí es muy especial, juego en casa, con una afición que es muy activa, al lado de mi gente y mis amigos. Es un aliciente muy importante para dar todo. En el circuito siempre que se habla de Málaga se hace de una manera muy positiva. Gusta el sur, el ambiente, el clima... Málaga es una provincia que es una de las cunas del pádel, desde el principio potenció el deporte. Qué decir de Málaga, la gente antes siempre venía una semana antes y después para trabajar y disfrutar. Ahora es más complicado porque hay muchos más torneos.

–En abril se produjo su ruptura con Franco Stupa.

–Ahora estamos centrados con Momo González. Vamos de menos a más. Creo que formamos un tándem muy bueno, en los tiempos tan cortos que estamos manejando para ser competitivos lo estamos haciendo bien, con el trabajo de Jorge Cárdenas y todo el equipo estamos consiguiendo mejorar. Estamos muy implicados y atentos a la mejora como equipo e individualmente. Los resultados no están siendo muy, muy buenos aún, pero sí buenos porque estamos llegando a cuartos de final, estamos teniendo duelos con parejas de mucho nivel y estamos llevando hasta ese Top 8.

–Es frecuente eso de cambiar de pareja a mitad de temporada en el pádel.

–El pádel es un deporte de equipo, pero cuando hay dos personas cada una busca lo mejor para sí mismo. Ahora ha sido así, él ha buscado ahora algo para sentirse mejorar en algunos aspectos y son decisiones que se toman. Es algo frecuente en el pádel.

–Ahora forma pareja con otro malagueño, Momo González.

–Le conozco desde chiquitito. Él tiene tres años menos que yo y siempre me fijé en él, tiene un pádel muy alegre, ofensivo y defensivo. Tiene los golpes para estar arriba muchísimos años, el juego se hace muy fácil con él. Es muy proactivo, tira para adelante siempre con una sonrisa, es un compañero muy bueno.

–¿Ayuda que los dos sean malagueños para ensamblar la pareja?

–En la pista no tiene nada que ver. Hemos convivido mucho en la selección andaluza y nos conocemos de tiempo atrás. Conectar bien hace que se agilice la manera de adaptarse. Y sí, también es algo muy bonito que una pareja malagueña compita de esta manera a nivel mundial, en lo más alto de la élite de este deporte.

–Vive el pádel un momento de efervescencia, con mucha presencia en los medios, cada vez se juega en más países, aumentan los recursos...

–Es un momento muy bonito del pádel, está creciendo a niveles increíbles. Lo que vivimos en el Italy Major Premier que se jugó en el Foro Itálico de Roma fue algo impresionante. Nunca nos hubiéramos imaginado jugar en un escenario así. Recuerdo ver desde niño a los grandes mitos del tenis jugar allí el Masters 1000, ahí han jugado los más grandes de ese deporte. El público italiano ha sido impresionante, nunca vimos tanto fanatismo en las gradas. Nos sentimos muy arropados y queridos y, con vistas al futuro, es un antes y un después, pinta muy bien.

–De fondo está la disputa entre el World Padel Tour y el circuito Premier de la Federación Internacional.

–Es un tema con el que están los abogados. Nosotros nos dedicamos a jugar y es la asociación de jugadores, todos unidos, la que se está encargando de vigilar que se cumplan nuestros derechos.

–El dominio argentino y español en este deporte es masivo. ¿Se verá pronto en la élite a jugadores de otros países?

–Los países nórdicos crecen exponencialmente, hace pocos jugamos en Dinamarca y lo volvimos a comprobar. Están allí con la fiebre del pádel. El deporte que más crece en el mundo es el pádel. Se suma mucha gente, se está viendo un crecimiento evidente. Claro que llegarán jugadores de otros sitios, es un proceso. Requiere tiempo, dedicación y paciencia. Para ponerse al nivel de Argentina, el país que lanzó el deporte, tuvo su tiempo para que España se pusiera a la altura. En los países nórdicos se está trabajando bien con la cantera, es cuestión de tiempo que lleguen arriba.

–Ha hecho gala de que se puede competir al deporte de máximo nivel con su diabetes. ¿Llega a tenerla bajo control?

-La diabetes es una enfermedad que es complicado tenerla estabilizada. En cada ser humano es distinta. No hay un patrón a seguir, que se pueda decir que si haces esto no hay problemas. Es una lucha que tenemos cada día y cada día es una batalla distinta, un mundo. Lo afronto con tranquilidad y responsabilidad. Un amigo me animó a que lo contara y que utilizara el hashtag #soydiabético. Yo tenía mi miedo, pero fue una gran decisión. Quería ayudar a entender que se puede con todo, que ninguna enfermedad te debe privar de hacer deporte. Hay muchos padres y niños que tienen esa duda o ese miedo de ver si se puede hacer deporte con diabetes. Va en esa línea por la que nos animamos a contarlo. Si yo he podido, se puede.