Javier Tebas Medrano (San José, Costa Rica, 1962) atiende a los periódicos del Grupo Joly en Marbella, donde estuvo el fin de semana en el Marca Sports Weekend. Defiende con vehemencia lo que cree que es bueno para el fútbol español, medidas que con frecuencia no se entienden entre el aficionado. Intenta ser didáctico y explicar los motivos mientras hace un repaso por la importancia del fútbol andaluz a través de sus clubes en LaLiga.

-¿Cuál es el peso de Andalucía para LaLiga estratégicamente?

-Tenemos seis equipos andaluces, siempre en el fútbol español tradicionalmente ha tenido mucho peso el fútbol andaluz y lo tiene ahora. Ha tenido estandartes importantes como clubes que nos sirven mucho para seguir trabajando la marca de LaLiga. Sevilla y Betis están en unas buenas estrategias de internacionalización, que para nosotros es algo fundamental. En España el fútbol poco más puede crecer, quizá algo el de pago, pero tenemos que crecer mucho a nivel internacional y en ese proceso el Sevilla y el Betis hacen un gran trabajo.

-Hubo un derbi sevillano hace unos días. ¿Es un producto local o se puede internacionalizar?

-Ya lo estamos internacionalizando, hicimos varias acciones, como una Watch Party, relacionadas con el partido desde Marruecos y en México, en la India... Hay que trabajarlos, las cosas para que a la gente le guste hay que promoverlas. En LaLiga tenemos millones de seguidores y ahora estamos intentando destacar, aparte del Clásico, otros eventos que nos ayudan a la expandir la marca de los clubes por el mundo. Y el derbi es uno de ellos.

-Por los datos que suelen ofrecer, Betis y Sevilla suelen estar entre los equipos con mejores audiencias de LaLiga.

-Real Madrid y Barcelona son los más destacados, después viene el Atlético de Madrid y a partir de ahí, cada vez acercándose más a ellos, la igualdad entre los demás equipos es alta. Puede haber un punto y medio o dos puntos de diferencia, no mucho más. En España hemos conseguido que LaLiga la vea mucha gente. Partidos que hace años era difícil vender, que no se veían, ahora sí se ven. Que se haya hecho un canal de LaLiga, que no se pisen los partidos, que es fundamental aunque haya quejas... Hay mucho aficionado al fútbol que al que le gusta el fútbol y no sólo ve a su equipo. Hemos ganado mucho en la retransmisión audiovisual, creo que somos la mejor del mundo retransmitiendo... Es un espectáculo entretenido, a mucha gente le gusta el fútbol y casi todo el mundo tiene equipos simpáticos y hay que trabajar en esos equipos simpáticos también.

-El otro club andaluz en Primera es el Granada. En verano tuvo un problemilla con el traspaso pendiente de Adrián Ramos.

-Un problemilla no, un problema con el control económico. Fue algo puntual y solventado, tuvo las medidas que correspondieron, el Granada hizo las acciones correspondientes y le podía suponer un tema en el límite de plantilla. Actuaron como creyeron y a la vista está que no le está afectando el tema económico que han sido líderes.

-¿Es bueno para LaLiga que un equipo como el Granada sea líder?

-Sí, sí. Lo importante para LaLiga es que sea competitiva y es importante que siempre estén Madrid y Barcelona peleando, pero también que haya algunos más. Siempre es más bonito, da más emoción, sus partidos suben en audiencias nacionales e internacionales... Me preocupa que las ligas no se ganen por más de 90 puntos, sino entre 85 y 90. Ahí ya me da igual quién la gane, aunque normalmente son los que consiguen Barcelona y Real Madrid. El Barcelona ganó con 93 el año pasado pero el Madrid no llegó a 80. La Premier fueron 98 y 97 y la anterior el Manchester City con 104. Esa Liga no es competitiva. Nosotros miramos también la otra Liga por no descender, hay varias ligas en nuestra liga.

-En LaLiga Smartbank hay también tres equipos andaluces. ¿Qué importancia tiene la competición para LaLiga?

-Pues es nuestra segunda competición y la estamos trabajando muchísimo, hay un margen de crecimiento internacional importante también, hay una serie de clubes históricos y otros consolidados. El trabajo que se hace con Movistar es importante, cuando no hay, por ejemplo como esta semana, LaLiga Santander, va por ese canal y la audiencia sube muchísimo. Por lo tanto, es una producto alternativo muy bueno cuando no hay LaLiga Santander. También está dando buenos números, muy buenos, en general, estamos muy contentos. Se han mejorado mucho los estadios, el tema audiovisual, el césped está perfecto salvo algún caso puntual, la iluminación, que es fundamental... Si veis La Rosaleda, por ejemplo, las luces están encendidas hasta de día. Antes nos decían, ‘¿Cómo quieres que encendamos la luz de día, si vamos a gastar mucha luz?’ Pues necesitas esa luz para evitar sombras, para que se vea mejor la imagen... El orden económico hace que los equipos tengan grandes jugadores. Los jugadores no se quieren ir de LaLiga española, ni de LaLiga Santander ni de la Smartbank. Pueden tener más dinero en otros sitios, pero valoran la calidad de vida, buenos salarios porque se paga muy bien y se asegura el pago, nos ayuda a ser competitivos.

-En el Cádiz, líder destacado ahora, hubo un juicio sobre la propiedad, está el tema en los juzgados. ¿Afecta?

-El problema institucional que está teniendo el Cádiz no está afectando a su rendimiento deportivo. El Cádiz es un gran club, histórico en el fútbol español. Es uno de los ocho-nueve primeros en peso de marca de este país. Se ve mucho cuando el Cádiz va bien, tanto a nivel nacional e internacional, aunque aún sea pequeñita LaLiga Smartbank fuera. En redes sociales tiene un movimiento tremendo. Es un club de esos simpáticos que hablábamos antes, que puedes ser de otro club pero te cae simpático. Eso le pasa al Rayo también. Si lo trabajas, das marca. Está haciendo una supertemporada, vamos a ver cómo acaba porque es larga la competición.

-Le hemos visto alguna vez colgar coplas de Carnaval de Cádiz en redes. ¿Le gusta?

-Claro, claro, siempre son muy graciosas. Bueno, algunas más graciosas que otras (risas). Estoy acostumbrado a la crítica. El otro día nos dieron el premio limón. No pude asistir, pero mandamos a alguien de LaLiga a recogerlo. Si no te das cuenta de que la vida es así, y el fútbol más, tendría que estar en un convento encerrado.

-En Almería ha habido un cambio de propiedad muy ambicioso y ha habido algún momento en que LaLiga ha debido intervenir.

-En Almería ha sido el problema contrario a otros. Alguien que quería poner demasiado dinero, que según nuestros estatutos no se podía hacer, porque esto inflaciona la categoría. Los grandes problemas en LaLiga Smartbank han sido en la época en la que cada constructor tenía un club. Recuerdo, antes de ser yo presidente, que en LaLiga Smartbank si se ingresaba 100, se gastaba 120. Se gastaba un 20% más de lo que se ingresaba y eso no puede ser. Si el Almería ingresa demasiado dinero desde fuera del fútbol, inflaciona toda la categoría, atrae a los jugadores buenos, eso hace que suban los salarios de todo el mundo. Es el fenómeno PSG o Manchester City en Europa, que no lo consigue evitar la UEFA. Se les dijeron las normas y al principio no lo entendieron bien. También con los patrocinios, no digo que desde Arabia Saudí no quieran pagar siete millones de euros por que lleven Sauditel en la camiseta. Pero eso no lo vale. Se le valoró adecuadamente y se le dejó claro lo que podían gastar por jugadores. Es necesario este tipo de control. Tanto que se me critica a mí con el no al fútbol negocio... Si dejamos el fútbol en manos de mecenas destruiremos no sólo ese club, destruiremos todo, que es lo que nos está pasando en Europa.

-¿Cuál es la situación económica en el Málaga?

-Por hacer un relato histórico, fueron llamados a LaLiga para que nos explicasen el plan de viabilidad porque es un club que, según nuestros datos y los de ellos, porque si no fueran los mismos nos estarían engañando, reflejaba un problema de tesorería a finales de enero o principios de febrero. Van a volver ahora a ser auditados, hemos visto que han hecho alguna cosa, han cambiado a algunos directores, vamos a ver si el plan se cumple y los vamos a tener en breve en LaLiga. Si no han hecho el plan o han hecho otras medidas, en enero o febrero nos podemos encontrar con problemas de tesorería. El fútbol es más fácil de lo que parece. En enero hay una ventana de venta de jugadores. No sé si el Málaga tiene posibilidad de vender jugadores o bajar salarios, no lo sé ni entro. Pero si no hay reducción importante de gastos o aumento de ingresos, los problemas podrían generarse. Si hubiese algún tipo de impago, puede ser sancionado. Vamos a ver.

-Ha habido un caso claro ahora con el Córdoba, que ya detectó irregularidades en su día.

-Ahora que está toda la afición preocupada, hay que hacer una reflexión de lo que ha pasado. Parecía que llegaba Jesús León y que llegaba Mister Marshall. Campo lleno, ovación, salvo al club... Y ahora Jesús León detenido y casi sale corriendo. Eso ha pasado en muchos lugares. Ni tanto ni tan poco. Cuando llegaron Jesús León y Oliver ya puse el grito en el cielo con la figura de Luis Oliver. Yo se lo digo a él, que tiene presunción. ‘Cuidado, que viene’. Se lo digo a él, que ahora está en el Extremadura. Que una de sus compañías haya embargado al club por 1.6 millones de euros de la prima por mantener y que el día que llegó cobró unos honorarios de 500.000, el día de llegar... Pues que cada uno lo valore. Hago un llamamiento a las aficiones. No por sacar a uno, como era Carlos González, viene otro y lo ponemos con la aureola y le damos las gracias. Lo he visto con Peter Lim en Valencia con 25.000 gritando ‘Peter, campeón’ y ahora ‘Peter, vete ya’, luego viene Mateo, después ‘Mateo, quédate’ y ‘Peter, vete ya’. Y el Córdoba, que ya en la temporada anterior va justísimo de tesorería en pagos a mi juicio exagerados de honorarios, pues ya en la siguiente bajó porque no podía tener plantilla. El control económico te penaliza. ‘Le pago un millón de euros a Pepito’. Pues lo pagarás pero al año siguiente tendrás menos margen salarial para fichar.

-LaLiga ha sido clave en la expansión del fútbol femenino. Ahora ha habido una huelga. ¿Cómo lo ve?

-Estamos muy contentos con lo que hicimos. La Federación en ese momento no empujaba. La Federación siempre ha organizado. El asociacionismo ha sido clave, aunque ahora se critique desde la Federación. Se dio un impulso, se ha puesto en un buen nivel, pero la Federación, en su legítimo derecho, ha querido tomar las riendas. Hay lío, no aceptan el concurso de derechos audiovisuales, hay huelga de jugadoras, dan soluciones a medias, han dividido a los clubes, cuatro por un lado y 12 por otro, quieren volver al derecho de arena, que perjudica a todos los clubes salvo a los grandes... Han generado una selva y puede caerse lo que se había creado. Hay que prever, saber hacia dónde se va. Los clubes y jugadoras sabían adónde se iba y se ha perdido el norte. Falta un liderazgo concreto para saber hacia dónde se va. Los nombres son muy bonitos. Programa Élite, Programa Plus... Pero los proyectos no son nombres ni power point.

-¿Es buen producto para vender el fútbol femenino?

-Será, será. Cuando hemos estado encima, mandando directores de partido para que aprendan. De lo que valía cero se pasó a tres millones. Se lo dije, no me quiero poner medallas, a los clubes cuando empezamos, que iba a valer eso en un periodo de tres años. Algunos querían monetizar al año después, pero había que esperar. El lío me da pena. Es un producto que debe crecer poco a poco, no puede ser artificial. Está muy bien llenar 20.000, 25.000 como elemento dinamizador puntual. Pero hay que ver cuánta gente va el fin de semana. Queremos hacer la maratón sin pasar por el kilómetro 20 o 30.

-Ha habido muchos meses sin Gobierno en España. ¿Cómo afecta al fútbol?

-Hay muchos temas pendientes en los que tenemos que sentarnos con el futuro gobierno. Hay un tema fiscal importante para nosotros. Quitar problemas de interpretaciones con las inspecciones de Hacienda en el tema de los agentes. Lo que pasa en Italia, que ha hecho una ley competitiva y favorable para la industria el fútbol profesional y que habría que hacer algo similar. No se va a tener menos recaudación, se puede explicar con números y datos. Con todo lo que hemos trabajado en derechos audiovisuales pues nos han igualado con esta ley. Otra cosa es que les falta organizar aquello un poco más, pero tenemos que estar ahí. La publicidad de las apuestas, los patrocinios, el alcohol de baja graduación, hay eventos que financian cerveceras... Se puede eliminar un ingreso. Todo eso hay que verlo.