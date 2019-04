Rubén Ruzafa: "El triatlón te exige tu mejor versión cada año"

El laureado triatleta malagueño Rubén Ruzafa fue, en 2018, Campeón del Mundo en el Triatlón Cross ITU, celebrado en Fyn (Dinamarca), firmando de esta forma su cuarto título mundial en esta especialidad. Asimismo, también se hizo con el título de campeón Xterra 2018 en República Checa, Francia, Portugal y España. Además, estuvo cerca de conseguir su cuarto título mundial Xterra en Maui, donde quedó en cuarta posición. Por otro lado, una lesión le dejó en el dique seco desde noviembre hasta finales de febrero, desde cuando prepara al máximo ritmo sus próximos compromisos.

–El 2018 terminó cargado de títulos. ¿Contento, no?

–El año pasado la verdad es que sí, que terminé bastante contento, con el Campeonato del Mundo en Dinamarca de Triatlón en el Triatlón Cross ITU de Fyn. Y bueno, también con los títulos de campeón de Xterra en República Checa, Francia, Portugal y España. Lo cierto es que todos fueron muy ilusionantes y rendí muy bien. Luego sí que quedó un poco el sabor agridulce del Campeonato del Mundo de Xterra, pero bueno, creo que estaba en forma y fueron un poco las circunstancias.

–¿Cómo está siendo el 2019? ¿Cuáles son sus próximas fechas?

–Esá yendo bien. Entrenando duro para coger rápido la forma física. El 30 de abril estaré corriendo en Pontevedra, en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross; luego estaré en el Triatlón de Benalmádena en mayo. Y luego mi temporada más oficial de Xterra empezará a finales de junio, con el Campeonato de Europa de Triatlón Cross ITU, el Xterra Francia, Xterra Italia, Xterra República Checa, campeonato de Europa de Xterra a principios de agosto. Más tarde, luego ya a principios de septiembre, empezaré con el Subaru Triatlon Cross. Luego, igual, estaré en Xterra China, en torno al 20 de septiembre. Y ya luego el Campeonato del Mundo Xterra en Maui, a finales de octubre.

–¿Cómo las está preparando?

–Para el campeonato de Triatlón Cross Itu, que es dentro de tres semanas, el 30 de abril en Pontevedra, pues ahora llego apurando un poco la forma, intentando coger lo más rápido posible después de la intervención de escafoides, que fue el 16 de noviembre y que no me ha permitido entrenar bien hasta finales de febrero. Así que ahora estoy intentando volver a coger la forma física con rapidez. La verdad es que me encuentro bien y con muchísimas ganas de competir y hacerlo lo mejor posible.

–¿Cinco años con TROPS, cómo de importante es para usted este equipo?

–Sí, son cinco años ya que estoy con TROPS y estoy muy contento de estar con ellos. Es uno de los patrocinadores que más confían en mí y en mi forma de hacer las cosas y, sobre todo, en la figura de Rubén Ruzafa como deportista, que es muy importante para mí. La verdad es que les agradezco muchísimo esa confianza que depositan en mí y lo cierto es que les tengo muchísimo cariño. Ojalá pueda seguir trabajando con ellos por muchos años más.

–Después de haber ganado tanto, ¿dónde encuentra nuevas metas y motivaciones?

–Año tras año es diferente. Cada temporada ocurren cosas distintas. El año pasado tuve la lesión a mitad de curso. Tuve que superarla y volver a dar mi mejor versión otra vez. Y entonces, claro, como cada año es diferente, y siempre hay alguna carrera con distintos contrincantes que unas veces van mejor y otras veces van peor, pues eso son pequeñas incógnitas que te hacen que des lo mejor día a día y estés siempre buscando tu mejor versión, este deporte exige eso.

–¿Cuál es la fórmula de su éxito?

–La fórmula está en intentar disfrutar de lo que hago y rodearme de gente que me ayude y me haga disfrutarlo al máximo. También creo que es importante estar centrado no solo en el deporte, sino también tener otras inquietudes alrededor y gente que te haga ver que el deporte y los resultados no lo son todo. También es importante vivir la vida lo mejor posible, juntarte con la gente que te quiere y que te hace sacar lo mejor de ti mismo tanto a nivel deportivo como personal.

–¿Cuál es el título que más ilusión le ha hecho ganar?

–El que más ilusión me hizo ganar fue el Campeonato del Mundo de 2013, de Xterra, que, como siempre digo, venía de un bajo rendimiento en años anteriores y se produjo un poco el buen cambio de dinámica. De no rendir mucho a, de repente, explotar y a disfrutar de Xterra y de una nueva vida profesional, y la verdad es que tengo ese campeonato en el recuerdo con mucho cariño.

–¿Qué piensa del cuarto puesto que logró el joven malagueño Alberto González en la Copa de Europa de Melilla?

–A Alberto González lo conozco desde que era pequeño y siempre he seguido su progresión. Conozco a su familia y la verdad es que me hace mucha ilusión que jóvenes malagueños lleguen a esas posiciones y estén dando lo mejor de sí. Le queda mucho camino, pero él decidirá hasta dónde quiera llegar y hasta dónde quiere esforzarse. Y, bueno, pues nos alegraremos de todos los éxitos que vaya consiguiendo.

–Usted es un ejemplo para todos los que se inician en este deporte, ¿qué consejo les da?

–Mi consejo para todos los principiantes de este deporte es muy sencillo. Que disfruten de él, que cuando caigan se levante, que se aprende de todas las caídas y todas las derrotas y todas aquellas cosas que, en principio, vemos negativas pero a las que se le pueden sacar muchos aspectos positivos. Al final, todas estas situaciones nos van forjando y nos van haciendo sacar lo mejor de nosotros mismos.

–¿Qué virtudes requiere un triatleta?

–Constancia y dedicación. Ir cada día a entrenar y a esforzarse por sacar el mejor rendimiento de uno mismo, por mejorar siempre en cada deporte, pero sobre todo, disfrutarlo. Lo bueno de ser triatelta es que haces tres deportes diferentes, y no es solo correr o coger la bicicleta. Un día puedes correr, otro coger la bicicleta y otro ir a la piscina a nadar. Eso, la verdad es que te hace muy polifacético. Así que cuanto más se disfrute de todo eso, mejor. Eso es lo más importante del triatleta.

–A veces, de los deportistas profesionales, solo se ve el éxito. ¿Qué sacrificios hay detrás del suyo?

–Detrás de un deportista profesional siempre hay mucho sacrificio. Pasas mucho tiempo fuera de casa, entrenas duro, estás más cansado de lo normal. Al final son cosas que a simple vista no se ven, pero que forman parte del día a día de la vida de un deportista. Luego es muy importante no perder la concentración. Yo siempre lo digo, que ser deportista no es solo el tiempo que estás entrenando o compitiendo, que la persona que es deportista profesional lo es las 24 horas del día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Así que yo creo que ese es uno de los grandes sacrificios.