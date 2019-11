Habrá representación malagueña en el Mundial de Balonmano de Japón. Sole López y Marta López representarán a Las Guerreras en la máxima competición continental con un objetivo claro: los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. La capitana del Rincón Fertilidad Málaga afronta el que será el mayor reto de su carrera deportiva con la esperanza de hacer un buen papel y con el que fuese su entrenador y alma máter, Diego Carrasco, muy presente.

–¿Cómo recibió la noticia de la convocatoria?

-Estaba comiendo con mis padres y me llamó el seleccionador, que me comunicó que estaba dentro de la lista para el Mundial. Mis padres estaban muy nerviosos y me miraban todo el rato haciéndome gestos con el dedo para saber si iba bien o mal. Cuando les hice la señal de que todo iba bien se quedaron más tranquilos. Después de la llamada dejamos hasta de comer de lo nerviosos que nos habíamos puesto, pero no podía estar más contenta.

–¿Se lo esperaba?

-Llevo entrando en dinámica y en las listas todo este último año, así que un poco de esperanza sí que tenía. Al final no te lo esperas porque no lo sabes al 100% nunca. Esos días estuve a la espera de la llamada para saber si era un sí o un no.

–¿Cómo se ha ido sintiendo durante el año entrando en las convocatorias del Objetivo 2021?

-Desde septiembre del año pasado he estado entrando en dinámica tanto con el proyecto 2021 como con la absoluta y la verdad que súper bien. Se dedican muchísimas horas al trabajo y a coger muchos conceptos. Cuando vuelves al club son cosas diferentes y tienes que ir cambiando el chip. Por eso, todas las horas de trabajo con la selección siempre son positivas y te van sumando. He sentido que he ido de menos a más. Al final la convocatoria es una recompensa, no solo a estás horas de trabajo, sino a muchos años atrás en los que te dedicas por y para esto. Acudir a un Mundial es el sueño de cualquier persona.

–¿Es este el mayor reto de su carrera deportiva?

-Sí, totalmente. Es uno de los mayores sueños de mi carrera deportiva. Son objetivos que te planteas desde que eres pequeña. Tanto en este deporte como en otro, siempre sueñas con representar a tu país y más en citas grandes como mundiales o europeos. Es súper positivo y estoy muy contenta.

–¿Qué no puede faltar en su maleta para Japón?

-Además de la ilusión y las ganas, tengo una medalla muy especial de Diego (Carrasco) que la llevo siempre en todos los viajes. Me hace sentirme más segura y más tranquila y me gusta tenerlo cera de una manera u otra. Eso es lo primero que entró en mi maleta.

–Al ser su primer mundial, ¿está nerviosa o esperanzada?

-No estoy nerviosa. Todavía quedan entrenamientos por delante. Siempre intento estar tranquila, concentrada en lo que hay que hacer. Eso es una parte que me gusta de mí, no suelo tener nervios.

–¿Qué es lo que puede aportar a la selección?

-Al ser extremo, lo normal es buscar mi rapidez y explosividad. De cara a portería, las extremos tenemos que tener eficacia. También hay que sumar la garra y el entusiasmo que siempre intento ponerle a esto, algo que para mí es muy importante.

–¿Estás ahora mismo a su mejor nivel?

-No sé si al mejor nivel, pero sí en el mejor momento deportivo de mi carrera. Me están pasando cosas muy bonitas y positivas.Quizás en el momento no me paro a pensarlas pero cuando me tumbo en la cama me pongo a pensar y me doy cuenta de lo que bonito que es lo que me está pasando. Es el mejor momento de mi carrera deportiva, sin duda.

–¿Qué espera de este Mundial?

-Espero que Las Guerreras hagamos un buen papel. Que pasemos la primera fase con los máximos puntos posibles, que es lo más importante. Luego, hay que ir poco a poco para que España haga un buen papel.

–¿Qué rol cree que vas a tener en esta selección?

-El seleccionador siempre ha dejado clara la importancia de repartir los mismos porque al final son muchos partidos. Lo que yo espero y deseo es que cuando esté en el campo pueda aportar lo máximo siempre y que todo sea positivo para el equipo.

–¿En qué ha cambiado la Sole López actual respecto a la que disputó el pasado Europeo?

-Creo que tengo un poquito más de madurez, sobre todo, dentro de la pista. Se perfectamente dónde vamos. Es un campeonato súper importante, en el que hay que tener todos los sentidos puestos y ser seria siempre sobre la pista. Es eso, la madurez, aunque todavía me falta mucho. Siempre que vengo sigo aprendiendo de mis compañeras, es un lujo venir con este grupo. Aquí están las mejores jugadoras del mundo.

–Con el Mundial a la vuelta de la esquina, ¿está notando ya la fama?

-Para nada, estamos a años luz de eso. En Málaga, gracias a los medios de comunicación, quizás lo note un poco más, pero no tanto a título personal, sino que el Rincón Fertilidad cada vez está más reconocido. Algunas veces me paran niñas para pedirme una foto y eso siempre es agradable. A mí me gustan mucho los pequeños detalle y a veces regalo camisetas o cosas así.

–¿Ve a la selección española como candidata a las medallas?

-Son palabras mayores. En un campeonato como este hay que ir poco a poco, pero llevamos un buen equipo. Si no nos pasa nada con las lesiones, llevamos una buena selección. También hay una muy buena combinación de juventud y veteranía, tenemos a las mejores jugadoras y podemos hacer un gran papel.

–¿A qué selección le teme?

-Casi todas, por no decir todas, son fuertes. Noruega, Francia y Holanda están muy arriba, pero hay muchísimas selecciones fuertes. Los campeonatos hay que jugarlos partido a partido porque son muy largos. A cualquiera que baje la guardia un día le puede pasar factura al final".

–¿Quién es la jugadora con más peso dentro del vestuario?

"No podría decir una porque el peso lo llevamos todas. Es muy importante, y más en este deporte, que todas tengamos peso y estemos enchufadas desde el primer partido porque si una no tiene el día puede empujar otra. Eso es lo importante de este grupo, todas somos importantes.

–No será la única malagueña de la expedición, también está Marta López, ¿cómo se lleva con ella?

Nos llevamos muy bien, nos conocemos de toda la vida y estoy súper contenta de que vaya a ir al Mundial porque se lo merece. Lleva varios años haciendo grandes temporadas y está en un momento físico increíble. Se merece estar en la selección y estoy muy contenta de vivirlo con ella.

–¿De quién se va a acordar este Mundial?

-Está claro. Principalmente, y después de todo lo que pasó, de Diego Carrasco. También de mi familia, aunque él era parte de mi familia, y de todo el equipo del Rincón Fertilidad, que los voy a tener muy presentes. A Diego le hago una mención especial porque va a estar presente el resto de mi vida.

–Si le digo Juegos Olímpicos, ¿qué se le viene a la cabeza?

-Me sale una sonrisa. Se me viene a la cabeza que primero está Japón y es lo más importante. No podemos dar el segundo paso sin dar antes el primero, así que, el objetivo es hacer un buen papel y quedar entre las siete primeras para tener un preolímpico y luego ya se verá. Lo primero es Japón.

–¿Qué mensaje le manda Sole López a la afición?

-Que nos sigan, los partidos se van a retransmitir en Teledeporte, que aunque estemos lejos sintamos su apoyo. Se van a sentir orgullosos de nosotras porque vamos a darlo todo.