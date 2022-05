Tete: “Le diré a los jugadores que tengan poca vergüenza”

José Antonio Borrego (Málaga, 1975) fue jugador de élite en el fútbol sala español durante más de 20 años. MVP de una Copa de España, ahora guía al BeSoccer UMA Antequera tras tomar el relevo del mítico Moli. Tiene al equipo en la fase de ascenso a Primera. Pero lo más extraordinario es que, desde Segunda División, ha metido al equipo universitario entre los cuatro mejores en la Copa del Rey, que se juega este fin de semana en Jaén. Tete, historia del fútbol sala malagueño, reflexiona con Málaga Hoy sobre cómo lleva el equipo estas semanas vertiginosas en las que vienen estímulos diferentes. Empiezan el sábado con el duelo ante el Industrias García de Javi Rodríguez.

-Tete, imagino que unas semanas especiales con la Copa y el play off.

-Llevamos todo el año trabajando por conseguir el objetivo, que no era otro que jugar los play off de ascenso, que era lo principal que nos marcamos en agosto. Tres semanas antes de acabar la Liga lo teníamos matemáticamente. Los jugadores han estado más relajados por no jugarnos nada y por ver cercana la Final Four. Esto es un premio no sólo a los jugadores de este año, sino a todos los que formamos parte de la familia BeSoccer UMA Antequera, empezando por Pedro Montiel y Moli, continuando con la directiva y la gente que llevamos años aquí. Verte en un cuadro final de un título era impensable cinco o seis años.

-Seguramente como club lo importante sea el ascenso, pero lo extraordinario de jugar la Final Four de la Copa es algo distinto.

-Sí, es difícil. Si me das a elegir es como lo de qué quieres más, si a papá o a mamá. Yo creo que hay que valorar las cosas. Ascender es un objetivo dificilísimo, pero es el objetivo principal. Y la Copa es un premio y vamos a ir a disfrutarla, pero no a hacernos fotos con los rivales. Vamos a ir a competirlo desde el primer momento, mentalizarnos de que podemos ganar este título. ¿Que va a ser difícil? Dificílismo. Pero para nosotros y para los tres rivales. El ganador tendrá que sufrir, tener suerte, pasar malos momentos. La ilusión nuestra es que se multiplique por 10.

-¿Qué semifinal imagina?

-Imagino una y sueño otra (risas). Imagino una semifinal con un Industrias que está haciendo un fútbol sala espectacular, con un talento descomunal y un entrenador como Javi Rodríguez que lo ha sido todo a nivel nacional e internacional. Va a ser un partido donde más del 50% van a llevar la iniciativa ellos. Será un contraste porque en Segunda División somos nosotros los que casi siempre la llevamos, somos más dominadores. Pero es normal. Tenemos que defender bien, jugar nuestras cartas y estar acertados. Es importante tener acierto en las ocasiones que tendremos, que tendremos muchas, y aprovecharlas. Sueño con ganar y me veo el sábado por la noche cenando y preparando el partido de la final con todo lo que conlleva. Se me ponen los vellos de punta nada más pensarlo.

-Como jugador disputó partidos así.

-Tuve la suerte de jugar la Copa de España en Valencia, en la época en la que jugaba en el Vijusa, y ganarla y ser MVP del torneo. Fue en 2002. La Copa del Rey no existía aún entonces. Ganar un título es algo increíble, una adrenalina espectacular. Burrito ha sido capaz de ganar una Copa con el Jaén también. Es algo que te marca para siempre.

-¿A los chavales hay que motivarlos o bajarles revoluciones?

-Ellos ya están motivados. En el entorno se palpa. Los medios de comunicación nos visitan más a menudo que el resto del año, llaman familiares y amigos. Eso hace que te metas en el partido. Hay que motivarlos aún más. La de fuera se puede confundir. La emocional la van a tener seguro, hay que encontrar la motivación técnico-táctica.

-Han tumbado a tres equipos de Primera. ¿El salto es grande o no lo es tanto?

-Es grandísimo. Si lo ponemos en un símil con el fútbol, podríamos decir que de Segunda a Primera hay dos escalones y en el fútbol sala hay cinco. Te explico el porqué. En fútbol un recién ascendido puede presentarse en un campo del Valencia, el Atlético o el Madrid y al final te pueden tirar siete u ocho veces y si no están acertados son capaces de puntuar. Es el caso del Cádiz en el Camp Nou hace poco, que ganó. En fútbol sala, por las dimensiones de la pista y las estadísticas en juego, vas a cualquier pista de un equipo y grande y no te tiran cinco o seis veces en todo el partido, sino 15 o 16 en cada parte. Entonces, por pura estadística, es más complicado dar la sorpresa.

-¿Cómo es el ambiente de la Copa?

-El ambiente es maravillosa. La mayoría de los jugadores no la han vivido como artistas principales pero sí lo han visto. Estuvieron en la Copa de España en el Carpena, que estuvimos todos una semana antes de la pandemia. Cuando vieron esa Copa seguro que pensaron '¿estaremos nosotros ahí algún día?' Pues ha llegado ese momento. Yo estaba en la grada viéndola como segundo entrenador de Moli y lo pensaba. Ahora podemos disfrutar de un evento así.

-La filosofía del club es no tener grandes inversiones, fomentando el estudio de los jugadores a través de la universidad. ¿Ve posibilidades de consolidación en la élite?

-Es difícil, sinceramente. La ideología y la manera de ser nuestra es que somos la Universidad de Málaga, somos el BeSoccer UMA Antequera pero al final fomentamos, ya que no podemos ofrecer un alto tema económico y los jugadores se decantan por ahí, formarlos para un futuro. Encauzan su futuro por aquí. El deporte es pasajero, esto no es fútbol, que te da de comer para toda la vida. Aquí formamos personas. Si me preguntas si es compatible con seguir alcanzando metas y subiendo, pues es muy difícil. Pero es deporte y quién nos iba a decir que estamos donde estamos. Luchar por un título es muy difícil, es como pedirle al Cádiz que gane la Liga. A nivel de presupuesto hay mucho por encima. Pero el deporte tiene a veces historias increíbles.

-¿Cómo ve la evolución del fútbol sala?

-Ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Nos hemos criado con otro fútbol sala. Los saques de banda con las manos, el portero no podía pasar del centro del campo con el saque... A nivel de espectáculo, las reglas antiguas eran mejores. Antiguamente, como no podías pasar el balón con el saque del el centro del campo debías tener muchos jugadores con calidad para desequilibrar y no perder el balón, con gran dominio de las asociaciones. Ahora el portero, con los ojos cerrados, te echa una bomba al borde del área y si tienes a un tío de 2x2 fuerte que la baje y juegue, pues te puedes adaptar perfectamente a jugar en Primera. Antiguamente eso no pasaba, antes había más calidad. Pero no es ni mejor ni peor, es la evolución. El deporte ha crecido así, ha cambiado las reglas. Es mucho más físico, hay muchos más datos, nos estudiamos muchísimo más.

-¿Hay mucho big data?

-No conozco a ningún equipo de Primera o Segunda que no haga un scouting intenso, tanto de los mismos equipos como de los rivales. Errores, mejora de mecanismo de jugadores... Es muy fácil tener acceso a la tecnología y no podemos pasar de ello.

-Por último, ¿cuál será el último mensaje a los chicos antes de salir?

-Sinceramente, tengo tantas cosas en la cabeza que tengo que elegir entre todo. Lo básico será que disfruten, que se lo han ganado. Y sobre todo que tengan poca vergüenza, que no vayamos de víctimas y de que no tenemos nada que hacer, que le miremos a los ojos al rival. Si el marcador es adverso, pues enhorabuena por la temporada que estamos haciendo. Pero sobre todo que no nos quedemos, si perdemos, con que no hemos sido el BeSoccer UMA Antequera de todo el año. Yo creo que deben tener mucha personalidad y que hagan todo lo que han estado haciendo durante la temporada, ni más ni menos.