Llegado este mes de marzo, todos hacemos balance de nuestro último año, el que ha supuesto la pandemia del Covid-19. Siendo cierto que a todos nos ha cambiado la vida en los últimos 365 días, hay personas a quien toda vida le ha podido variar aún más el panorama. Una de ellas es Virgina Fernández, quien en marzo de 2020 defendía la portería de Boden sueco y hoy día ha vuelto a la que considera su casa, el Rincón Fertilidad Málaga, con el que ha conseguido hacer realidad el que ha sido su sueño desde que empezó a jugar, ganar títulos con el equipo de su tierra. La portera malagueña hace balance en esta entrevista de su último año y mira hacia el futuro más cercano, demostrando que no se conforma con lo logrado y que ella y sus compañeras quieren más.

Pregunta: ¿Cómo vivió el inicio del Estado de Alarma en España viviendo fuera?

Respuesta: Empezó a llegarme información de lo que ocurría en España y en Suecia se veía muy lejos. Estaba nerviosa por mi familia, mis amigos, que veía estas circunstancias y que allí se hacía vida normal, se seguía saliendo a la calle. Tenía preocupación porque a los familiares los tienes lejos, no sabes lo que ocurre, quieres volverte pero no puedes, una angustia.

P: Una vez que llega la pandemia a Suecia, decide volver a Málaga, un viaje más que tortuoso.

R: Nunca me he visto en una igual, pero me da a entender que he madurado muchísimo y me se defender en cualquier lado. Me vi tirada en la calle en Madrid, viendo que no tenía donde dormir y que no sabía si iba a poder coger tren a Málaga al día siguiente. Desde Suecia a Málaga fue una odisea, no veía el final, fueron 48-72 horas sin dormir, sin apenas comer, con todo cerrado, cancelándose los vuelos. Cuando empecé a entrar con el AVE a la estación de María Zambrano se me cayeron dos lagrimones porque no me lo creía.

P: Lo cierto es que, cuando llegó este Estado de Alarma, las conversaciones con el Rincón Fertilidad Málaga ya estaban muy avanzadas para recalar en el equipo.

R: Había hablado con el club antes del estado de alarma con Suso Gallardo y Pepa Moreno e íbamos tanteando la posibilidad de volver a casa y estaba medio cerrado, pero tardó más en salir la comunicación con la situación, había esa incertidumbre con la pandemia de cómo iban a surgir las cosas para el club y para mí. Y cuando ya decidimos anunciarlo no podía estar más contenta.

P: ¿Qué supone para Virginia Fernández volver al club?

R: Supone muchísimo, dejé el club en un momento que estaba bien, pero yo a nivel personal necesitaba ese cambio. Pero la vuelta ha sido magnífica, no sentí las puertas cerradas en tu club de toda la vida, con Pepa de presidenta, con quien puedo hablar no sólo a nivel profesional sino también personal, al igual que con Suso. Es un 150% de felicidad, jugando en mi casa al balonmano, aportando lo máximo de mí a mu club, rodeada de amigas de muchos años como Sole y Espe López. Es un orgullo volver a estar aquí disfrutando de nuevo.

P: ¿Encuentra muchas diferencias entre el Rincón Fertilidad Málaga que dejó y el que se encontró a su vuelta?

R: Hay una máxima diferencia, que es la ausencia de Diego Carrasco en ese banquillo. También veo un club mucho más responsable y profesional, que año tras año ha ido mejorando, que da mucha confianza. Vemos que ahora aportan más patrocinadores, que tengamos la colaboración de Eshmun, que nos da unas instalaciones y una profesionalidad impresionante en la preparación, teniendo un cuerpo técnico muy preparado, dirigido por Suso, con Sergio haciendo un gran trabajo con las porteras.

P: Y volver y besar el santo, ganado la Copa de la Reina en Alhaurín de la Torre.

R: Se me ponen los vellos de punta, son unos sentimientos inexplicables pero es un orgullo poder jugar una Copa de la Reina en casa, con gente en la grada, que no se sabía si habría, viendo que cada partido íbamos ganándolo, acercándonos a la final. Es un orgullo haber ganado esa Copa de la Reina en Málaga, demostrando a los malagueños quién es el Rincón Fertilidad Málaga. Fue cumplir un sueño después de tantos años que lleva el club luchando.

P: ¿De verdad había pensado alguna vez que iba a conseguir ganar un título en Málaga?

R: Siempre he tenido el pensamiento de siempre apostar por mi club, que somos las mejores y que nos merecemos estar en los primeros puestos y poder ganar títulos. Y cuando volví este verano y empecé a trabajar vi un equipo bien compuesto y compactado, con jugadoras fantásticas, y seguía soñando con ganas ese título y al fin se hizo realidad. Y seguiremos luchando por más títulos, por haber ganado la Copa de la Reina y la Supercopa no nos conformamos, queremos más, tenemos que llegar al máximo.

P: El equipo iba como un tiro pero llegó ese contagio por Covid de gran parte de la plantilla. ¿Afectó a los malos resultados posteriores?

R: No me gusta poner excusas, nosotras dijimos que no lo ponemos como excusa. Es cierto que afecta, que estuvimos dos semanas encerradas, sin poder hacer nada ni trabajar en conjunto, y es algo que puede afectar. Y con la mayoría pasando el Covid tuvimos que enfrentarnos al Berba Bera, donde pagamos en el nivel físico. Pero es algo que está a la orden del día, a otros equipos también les ha afectado en la temporada, y lo importante es seguir trabajando. Aún con esas, somos conscientes de que esa es la recta y no nos damos por vencidas en Liga.

P: Antes llega esa semifinal de la EHF European Cup ante el Club Balonman Atlético Guardés, ¿Cómo ve esa eliminatoria?

R: Ya de por sí es un logro llegar a una semifinal europea y eso ilusiona a cualquier jugadora. Nos enfrentamos a un Guardés que también se ve por primera vez en esta fase y va a ser una eliminatoria estupenda, que el aficionado va a disfrutar mucho y trabajaremos duro en los dos partidos para poder llegar a la final.

P: Y de esa segunda fase de la Liga Guerreras Iberdrola que mencionaba, ¿qué espera?

R: Ocho finales. Desde que conozco la existencia de esta segunda fase y pensaba los equipos que podían pasar sabía que serían ocho partidos muy duros. Son rivales que ya conocemos y va a ser una recta final muy bonita, donde habrá que trabajar muy duro para hacer un buen papel y acabar en los primeros puestos.

P: El Rincón Fertilidad Málaga tiene la posibilidad de mejorar la cuarta plaza lograda en la temporada 2016/2017, ¿lo ve posible?

R: Como ya dije, siempre apuesto a que el Rincón Fertilidad Málaga esté en lo más alto y sigo pensando que estamos capacitadas para entrar en esos tres primeros puestos, siendo humildes y pensar en los equipos que tendremos delante, muy fuertes y que no nos lo van poner fácil. Pero para nosotras es un reto de esta temporada, seguir superándonos, ahora con mejorar esa cuarta plaza.

P: Por último, tendrán la Copa de la Reina en mayo, ¿cree que pueden revalidar el título?

R: Nosotras vamos a intentar conseguir quedárnosla. Ahora somos las vigentes campeonas, a ver si conseguimos repetir, aunque creo que Rocasa Gran Canaria, que ahora será anfitrión, va a ir muy fuerte, pero no lo vamos a poner fácil. Va ser una competición bastante fuerte, bonita, muy interesante para el espectador, muy igualada, porque no va a haber apenas diferencias y cada partido va a ser una final.