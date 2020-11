España-Israel sub 21 para decir adiós a Marbella (18:45)

Marbella despide después de 10 días a la selección española sub 21, que durante este tiempo ha hecho una especie de campamento base con vistas al peculiar campeonato de Europa, que empezará el próximo mes de marzo y para el que España ya está clasificada para defender el título de 2019 después de sumar 25 puntos de 27 posibles. Los dos se escaparon justamente ante Israel, el rival esta tarde (18:45 horas, Cuatro) en el Antonio Lorenzo Cuevas de la ciudad costasoleña.

“En la medida que convivimos y jugamos partidos consolidamos esa idea de equipo. Sobre todo lo que veo es el crecimiento del equipo como tal. Empezamos a conocernos mejor en el campo, que es lo más importante, que conozcan lo mejor posible a sus compañeros. La base la tenemos, pero no quiero aventurarme a hacer un pronóstico de cuántos podrían estar. Hay tanto tiempo, tantas circunstancias… Vivimos una situación en que no sabemos qué jugador puede enfermar. Si sumáis a estos 23 otros siete u ocho que han venido… De esos 30 saldrán los 23”, decía Luis de la Fuente, seleccionador, sobre de si este bloque debe salir el grueso del Europeo. Hay varios jugadores ya en la absoluta (Ferran Torres, Eric García, Dani Olmo o el ahora lesionado Ansu Fati) que por edad podrían estar en ese evento, pero de aquí a marzo hay trecho.

Chocó un tanto que en el primer partido el malagueño Brahim, en gran forma en su arranque en el Milan, fuera sustituido al descanso. De la Fuente lo justificó diciendo que quería ver a otros jugadores y que había que exigirle más. Quiso precisar en la víspera del partido a lo que se refería. “Es la exigencia que tenemos con todos. Me preguntaron por Brahim y contesté por Brahim en particular. Debemos exigir mucho más a todos. Cuando hablo con ellos les felicito porque da gusto el compromiso y la implicación. Pero la última palabra siempre es que se puede mejorar, porque tienen potencial que van a ir mejorando. Y con Brahim respondo. Debe exigirse más, pero no como crítica, sino como reconocimiento a su valía. No se puede quedar en lo que ofrece actualmente porque la exigencia en el Milan o en el Madrid o donde esté va a ser mayor. Le exijo como responsable porque sé que me puede dar mucho más”, decía sobre el malagueño, que se ha enganchado con sus buenas prestaciones en el Milan a esta selección, de la que se había caído en las dos últimas temporadas por su poca participación en el Real Madrid y, antes, en el Manchester City.

“Este es un partido muy importante para nosotros. Cierra la fase de clasificación y desde la victoria siempre se construye mejor. Nos gustaría terminar invictos la fase de clasificación. Llevamos nueve partidos, con ocho victorias y un empate. Es un rival muy duro Israel, y ello nos va a permitir afrontar este partido con la idea de exigirnos más y de mejorar. Esa es nuestra responsabilidad. Exigirnos más cada día para dar lo mejor de nosotros”, explicaba De la Fuente, que, pensando en el Europeo, aseguraba que “nos sentimos muy importantes y capacitados por luchar por todo. No sé si seremos o no favoritos en el Europeo lo que que si considero es que este equipo esta preparado para luchar por el título. Me siento feliz y orgulloso del trabajo que hacemos. De ver cómo se asientan en ella absoluta. Luis Enrique confía y les da posibilidades. Estamos encanastados de que puedan consolidarse en la Absoluta”.

No ha habido público, las restricciones lo impiden, pero en Marbella se ha dejado sentir la presencia del segundo equipo nacional, que ha trabajado en Marbella Football Center y se ha alojado en la ciudad. Con el malagueño Brahim como reclamo, niños de colegios de la ciudad mandaron misivas con dibujos y cartas de apoyo a la selección. Uno de ellos fue escogido por el ahora jugador del AC Milan, donde está cedido por el Real Madrid, para ejemplificar el apoyo recibido a través de las redes. Hoy se acaba la experiencia en Marbella.