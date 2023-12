España-Suecia en Málaga: Ya clasificadas para la Final Four de la Nations League antes de jugar

Un monumental error al empezar el segundo tiempo con una futbolista menos por una falta de entendimiento a la hora de realizar un cambio allanó la remontada de Italia ante España (2-3), que llegó al descanso mandando pero acabó sucumbiendo ante la pegada de su rival, que volteó el marcador con 3 goles en los primeros 19 minutos de la segunda parte. Una derrota intrascendente porque, mediado el primer tiempo, el equipo nacional se aseguró su presencia en la fase final de la Liga de las Naciones, favorecido por el triunfo de Suiza ante Suecia. De las cuatro selecciones clasificadas, tres sacarán billete para los Juegos Olímpicos de París. Así que el duelo en Málaga este martes entre España y Suecia no tendrá trascendencia clasificatoria. Pese a ello, La Rosaleda presentará un gran aspecto.

Italia se sobrepuso al tempranero gol de Athenea del Castillo y aprovechó un infantil regalo español para meterse en el partido. La selección nacional saltó con diez jugadoras al campo en el segundo tiempo y, en inferioridad, recibió el primer golpe de su rival, que no había pisado el área española en todo el primer tiempo. El equipo de Montse Tomé empequeñeció a las italianas en la primera media hora con una asfixiante presión. Italia apenas salía de su campo, y Mariona abrió el marcador a los siete minutos pero la colegiada griega Elení Andoníu anuló su gol por un ajustado fuera de juego.

España dominaba, se sentía cómoda. Y poco después la futbolista del Real Madrid Athenea adelantó al equipo nacional con un golazo tras encarar a la defensa italiana. Pero ese tanto provocó un cortocircuito en la circulación de balón. El fútbol español perdió profundidad, y los minutos pasaban sin que ninguna de las dos selecciones generara peligro.

La campeona del Mundo se había apagado, sin juego por las bandas y escaso protagonismo en la zona de creación. Pero fue un error a la hora de realizar un cambio lo que terminó pasándole factura. Aitana Bonmatí se quedó en el vestuario, y Esther González no saltó al césped con sus compañeras tras el descanso. España empezó con diez futbolistas, e Italia la castigó con un gol de Valentina Giacinti. Esa incomprensible situación descentró a la selección, tan acelerada como falta de juego. Las jugadoras españolas estaban nerviosas, e Italia culminó su remontada con un gol de la exfutbolista del Atlético de Madrid Elena Linari tras otro regalo defensivo de España. La selección, sumida en la confusión, creció con el empuje de Teresa Abelleira. La gallega rozó el empate con un potente disparo lejano que se estrelló en el larguero. Italia respiró, pero pocos minutos. De las botas de la centrocampista pontevedresa nació el 2-3, obra de Esther González.

Ese tanto reactivó al equipo español, que se volcó en busca del empate. La azulgrana Cata Coll, con una espectacular parada al disparo de Galli, mantuvo la emoción hasta el final pero España no pudo evitar la primera derrota de la era Montse Tomé.

Ficha técnica

2 España: Cata Coll; Ona Batle, Irene Paredes (Ivana, min.67), Aleixandri, Olga; Teresa Abelleira, Hermoso, Aitana Bonmatí (Esther González, min.46); Athenea (Lucía García, min.46), Mariona y Paralluelo.

3 Italia: Laura Giuliani; Valentina Bergamaschi, Lucia De Guglielmo (Salvai, min.90), Martina Lenzini, Elena Linari, Lisa Boattin; Michela Cambiaghi (Piemonte, min.90), Giugliano (Galli, min.70), Arianna Caruso, Giulia Dragoni (Catena, min.54) ; Valentina Giacinti (Cantore, min.54).

Goles: 1-0 Athenea, min.12; 1-1 Giacinti, min.46; 1-2 Cambiaghi, min.56; 1-3 Elena Linari, min.63; 2-3 Esther González, min.76

Árbitra: Elení Andoníu (Grecia). Amonestó a Ivana (min.83) y Lucía García (min.85) por parte de España.

Estadio: Partido correspondiente a la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones disputado en el estadio municipal de Pasarón (Pontevedra) ante 9.200 espectadores.