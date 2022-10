España-Tonga de rugby en Málaga, espectáculo en marcha

El próximo sábado 5 de noviembre, el Ciudad de Málaga acoge el España-Tonga de rugby. Un partido amistoso pero relevante en el ranking mundial. El 15º contra el 16º del planeta. Los dos deberían estar el próximo años en la Copa del Mundo de Francia, pero sólo estarán los oceánicos (no faltan desde 1987) por la expulsión de España tras aquella alineación indebida que acarreó otro tsunami en el oval nacional. Ahora llega la reconstrucción para intentar estar en Australia 2027. Es un partido de nivel y ya se han vendido la mitad de las 7.500 entradas disponibles para llenar el estadio.

Se prepara una fiesta paralela para potenciar el evento, que fue presentado este viernes en el Museo de la Aduana de la capital. Los dos equipos llegarán a Málaga este domingo, se alojarán en Torremolinos y estarán varios días entrenándose en la UMA, el propio Ciudad de Málaga o el Manuel Becerra de Rincón. Un intento de sembrar rugby en una provincia, también en Andalucía, con un potencial enorme. Hay una cantera británica en toda la costa y se intenta hacer el deporte más accesible.

"Era un reto convertir a Andalucía en la casa del deporte español, lo somos con fútbol y baloncesto, fútbol sala y balonmano, también con el rugby. Hubo un impacto de más de 5 millones de euros en la Series Mundiales de rugby que albergaron Málaga y Sevilla a comienzos de año. Hay un partido ahora entre dos selecciones entras las mejores 16 del mundo y ya en 2016 se celebró un España-Uruguay que fue un éxito", explicaba Isa Sánchez como representante de la Junta de Andalucía.

José María Maestro, presidente del Club de Rugby Málaga, que se encarga de la organización del evento y ha sacado adelante con el apoyo de las instituciones la celebración del partido, mostraba el orgullo de "ser por un día y acoger en nuestra casa en la selección. Ya lo fuimos hace seis años, pero esto ayuda al proyecto de formación y promoción del rugby base. El rugby está de moda y la selección nos empuja y llena de aliento para ayudar nuestro proyecto, también con el equipo inclusivo y el femenino. El camino es deslocalizar a la selección, si sólo está en Madrid es más complicado. Tenemos que cambiar esa percepción que todavía aún queda de que el rugby es cosa de rudos y violentos. No es así, es un deporte con muchos valores, con buenas personas, familiar", decía Maestro, que explicaba los eventos paralelos que habrá. "Es un partido de la ventana de noviembre, hay puntos en juego para el ranking mundial. Enfrente habrá muy buena selección, habrá espectáculo. Alrededor de este partido se organizará un networking con distintas empresas, habrá un torneo gradual de rugby desde sub 12 y sub 6 en el que hemos tenido que cortar en 1.000 niños de toda Andalucía y habrá una zona lúdica desde el mediodía en los alrededores del estadio con barra y conciertos, así como juegos para acercarse al rugby".

Juan Carlos Martín Sánchez, Hansen para el mundo del rugby, es el presidente de la Federación tras los acontecimientos derivados por la alineación indebida del sudafricano Gavin Van den Berg en un partido. Señalaba las bondades de un albergar un partido así y también los propósitos de su ente. "La Federacion está contenta de traer a Málaga estos eventos. Los andaluces desconocen el potencial del rugby, más allá de la dispersión de una comunidad grande, es un gigante dormido que debe explotar, como en toda España. Queremos que un evento así deje legado, por eso vinimos, que esto cale. España tiene 40.000 fichas, Chile va a un Mundial con 13.000, Portugal pelea por estar con 10.000, una potencia como Gales tiene las mismas, 40.000... Pero aquí está desestructurado. Hay muchas ciudades compitiendo por un evento como éste. Esperamos tener una buena realización televisiva, un partido de primer nivel, contra un mundialista. Que llenemos el estadio, que el rugby andaluz se beneficie, que tenga la repercusión, que sigan a los leones, los chavales se lo merecen, fueron excluidos por problemas burocráticos de la Copa del Mundo se lo habían ganado en el campo. Ahora pensamos en Australia 2027, ganemos. El Club de Rugby Málaga nació en 1994, es poco tiempo relativo para ver dónde ha llegado. Podemos hacer muchos planes, tiene todo nuestro apoyo", aseveraba.

Noelia Losada, concejala de Deportes del Ayuntamiento, señaló que "no había venido antes el rugby, con las series mundiales se generó ambiente y me gustó. No quita que el partido en el Ciudad de Málaga tape que no merezcan tener un estadio de rugby, el Ciudad de Málaga es un contenedor versátil, pero Málaga tiene una deuda con el rugby y tiene que llevar a cabo esa infraestructura", decía la concejala, recordando una vieja aspiración no cumplida del club malagueño, clave para su crecimiento: "Vamos a llenar el estadio de atletismo, estar a la altura. Con Málaga Sports Office intentamos potenciar que Málaga sea destinos de grandes eventos, el rugby no sólo forma a grandes deportistas, también a grandes personas, debería ser imitado en valores y comportamiento. Encantada de ser una parte de ese empuje para que en Málaga eclosione el rugby.

Por último, Cristóbal Ortega, vicepresidente de la Diputación, recordó que "el rugby malagueño apuesta de futuro. José María ha impulsado este evento con el Rugby Málaga que no ha sido fácil ponerlo en marcha. Hay una apuesta decidida del club. Hemos trabajado juntos y Málaga merecerá eventos. Sin ellos sería imposible la puesta en marcha. Gracias a la Federación y a un club local, que hace las cosas bien. Con un Mundial a la cuenta de la esquina, la idea es que crezca la base, que siempre se fija en los profesionales. Será retransmitido por Movistar, Málaga depende del Turismo y que se vea rugby en países, como antes con las World Series, de tradición y potenciales visitantes es importante".