España-Ucrania: Merche Castellanos lidera desde la portería la victoria (32-20)

La selección española femenina de balonmano no falló y certificó su clasificación para la segunda fase del Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia, tras imponerse este viernes por 32-20 a Ucrania, en un encuentro en el que las 'Guerreras' mostraron una línea ascendente que deberán ratificar el próximo domingo ante Brasil con el liderato del grupo en juego. De nuevo capital Merche Castellanos en la portería y la aportación de las otras jugadoras del Costa del Sol fueron dos goles de Sole López y uno de Silvia Arderius.

A diferencia de lo ocurrido en la jornada inaugural ante Kazajistán, en un choque en el que las de Ambros Martín tardaron más de veinte minutos en despertar, en esta ocasión el conjunto español sí arrancó la contienda con la máxima concentración. Un cambio de actitud que se notó especialmente en defensa donde las 'Guerreras', pese a las dificultades para controlar los movimientos de la central Tamara Smbatian, generaron muchísimos problemas al ataque ucraniano.

Y donde no llegaron los brazos y la piernas de las defensoras españolas surgió imponente la figura de la portera del Costa del Sol Merche Castellanos, que apenas superado el ecuador de la primera mitad ya contabilizaba seis intervenciones. Paradas que no sólo permitieron a España cerrar todos los caminos al gol, sino sacar a relucir su veloz juego de transición, lo que no desaprovechó la lateral Mireya Gonzalez, que ya estuvo muy acertada ante Kazajistan, para anotar los cuatro primeros lanzamientos que intentó. Goles que permitieron a las 'Guerreras' alcanzar a los diecinueve minutos una máxima renta de seis goles (11-5), que reflejó mejor que nada el cambio radical del conjunto español con relación a su estreno en el Mundial.

Una renta que la selección española logró mantener (15-9) hasta poco más de cuatro minutos para la conclusión de la primera mitad, gracias a la conexión entre la central Alicia Fernández y la pivote Lysa Tchaptchet, que transformó en gol cada una de las asistencias de la gallega. Sociedad que se disolvió con la exclusión de Tchaptchet, una inferioridad numérica que no pudo ser más dañina para el equipo español, que concedió dos goles a portería vacía, que redujeron a cuatro tantos (16-12) la ventaja del equipo español a la conclusión del primer periodo. Dificultades en las que la selección española pareció seguir anclada en el arranque de la segunda mitad, en la que las de Ambros Martín se mostraron particularmente atascadas en ataque.

Unas dudas que no afectaron a Merche Castellanos que con cuatro nuevas paradas recondujo la situación para el equipo español, que con la portería a buen recaudo, recuperó la solvente imagen que mostró en el inicio de la contienda. Especialmente en defensa, donde las 'Guerreras' no sólo cerraron por momentos todos los caminos al gol a su rival, sino que castigaron cada pérdida del conjunto ucraniano con una fulgurante transición que permitió a España situarse con una renta de ocho tantos (22-14).

Ventaja que las de Ambros Martín, en las que jugó sus primeros minutos en un gran torneo internacional la joven lateral Ester Somoza, de tan sólo 19 años, no sólo logró mantener, sino ampliar como reflejó el 32-20 final. Un resultado que aseguró el billete para la segunda fase a la que las 'Guerreras' tratarán de acceder como líderes del grupo G y pleno de victorias, para los cual deberá vencer el próximo domingo (18:00) a Brasil, que como España cuenta sus partidos por victorias.

Ficha técnica

32 - España: Castellanos; Etxeberria (2), Alicia Fernández (3), Gassama (4), Lara González (-), Arcos (2) y Sole López (2) -equipo inicial- Zoqbi (ps), Campos (-) , Arderius (1), Somaza (3), González de Garibay (-), Paulina Pérez (4, 2p), O'Mullony (-), Tchaptchet (5) y Mireya González (6)

20 - Ucrania: Saltaniuk; Shukal (1), Poliak (1), Smbatian (7, 3p), Andriichuk (2, 1p), Diachenko (2) y Naumenko (1) -equipo inicial- Baloh (ps), Gladun (ps), Markevych (3), Soskyda (-), Prokopiak (-), Melekestseva (1), Kohuch (-), Kozak (2) y Kompaniiets (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 5-3, 7-5, 11-6, 14-9 y 16-12 (Descanso) 17-13, 21-14, 22-15, 24-17, 27-19 y 32-20 (final).

Árbitros: Belkhiri y Hamidi (ALG). Excluyeron por dos minutos a Tchaptchet (2) y Paulina Pérez por España; y a Shukal (2) y Kohuch por Ucrania.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo G de la primera fase del Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia disputado en el Arena Nord de Frederikshavn (Dinamarca).