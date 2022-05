Espíritu de remontada en el BeSoccer UMA Antequera

Tras perder (3-2) en el partido de ida en Alzira en la primera eliminatoria para la fase de ascenso a Primera División, el encuentro de vuelta en el Argüelles comenzó a jugarse poco minutos después. Quedó la sensación de que se podía haber rascado un resultado mejor, se ganaba 1-2 en el último cuarto de partido, pero los locales reaccionaron muy bien para venir a Málaga sin ventaja. El entrenador, Tete, y el capitán, Miguel Conde, analizaron el partido y comenzaron a preparar el terreno para crear un espíritu de remontada.

"Acabamos con sabor amargo, perdimos 3-2, fue un partido muy bonito de ver y jugar, con una afición que empujaba. Sabemos el tipo de partido que hacen, con tres pivotes diferentes que te varían a la hora de atacar, que te funden con sobreposiciones, se llevan todo el partido así. Con el 1-2 pecamos de inocentes, hicimos una presión cuando no debíamos y nos metieron el 2-2 y ahí se desniveló el partido", explicaba Migue Conde sobre las claves del duelo: "Apretaron más, aprovecharon que tenían el campo casi lleno con una afición que no deja de empujar. Ese tercer gol decanta la eliminatoria un poco hacia ellos. Pero quedan 40 minutos en el Argüelles, nosotros creemos en lo que hacemos, en nuestro partido y sabemos que el sábado tenemos una final".

"Tuvimos muchas ocasiones. En la segunda parte, Nacho Serra hizo paradones de todos los colores, nos sacó balones muy buenos. No supimos marcarle salvo Fernando, que estuvo letal otra vez. Nosotros intentaremos que en el Argüelles metamos uno o dos más que ellos para poder pasar la eliminatoria. Esta semana va a ser muy bonita a la hora de preparar el partido, estoy seguro de que los entrenadores van a darle muchos matices sobre cómo atacar y defender y es una semana de ilusión, de tocar la fibra a la gente, de que venga el sábado a Antequera a animar, a estar con nosotros y a llenarlo. Mejor opción que el sábado no va a haber nunca para ver un bonito espectáculo y llenarlo. Si la gente de Antequera y Málaga se anima, seguro que vamos a dar el do de pecho para ganar el partido", cerraba el capitán.

Por su parte, Tete dijo que "fue un partido muy competido, el Alzira es muy buen equipo, con buenos jugadores y muy experimentado. Sabíamos que iba a ser muy ajustado, de marcador corto. No nos fuimos tristes, sino con la sensación de que, por cómo fue el partido, debíamos haber sacado mejor resultado. En los minipartidos los ganamos casi todos, sólo fueron superiores en los últimos cinco minutos, a raíz del empate a 2. Ahí temí por el resultado, pero en líneas generales el equipo estuvo enorme. Fuimos al descanso ganando. La clave del partido fue los porteros, en la segunda parte Nacho sacó dos o tres balones buenísimos. Para eso están, lógicamente. Cuando parecía que nos íbamos 2-2, trabajaron muy bien una sobreposición y marcaron un golazo. El resultado no fue justo, pero queda mucho".

"La actitud fue de chapeau, quizá estábamos justos de gasolina en los últimos 5-6 minutos, pero la actitud fue enorme, dándolo todo, llevando el peso del partido. No fue fácil por lo que llevábamos de la semana atrás, con poco entrenamiento", aseguraba Tete después de haber digerido los fastos por la celebración del título histórico de Copa del Rey: "Los jugadores se fueron mosqueados porque saben que podían haber hecho más y es muy buena señal. Ahora tenemos a nuestra afición, vamos a tener una semana de descanso para trabajar en el partido. No tenemos que hacer ninguna machada ni levantar tres goles de ventaja, sólo necesitamos ganar y ya está. Tampoco hay que salir revolucionados, hay que tomárselo con calma, va a ser un partido de mucha tensión e igualdad, el marcador va a estar parejo. A ellos no les va a quemar el balón, tienen mucha experiencia. Va a ser todo muy ajustado. Habrá que controlar las emociones. Lo principal, el llamamiento a la afición. Será un día muy bonito para que vengan a acompañarnos. Que nos ayuden, será fundamental para llegar a la última eliminatoria".