Estela Doiro, otra pieza esencial que continúa en el Costa del Sol Málaga

En una de las semanas más importantes de la temporada, a días de la celebración de la Copa de la Reina en el Martín Carpena, el Costa del Sol Málaga tiene un anuncio trascendente. El club malagueño y Estela Doiro han llegado a un acuerdo para unir sus caminos por un año más. Será el quinto de la gallega en las panteras en un periodo pleno de títulos y de buenos recuerdos. La historia continúa en un equipo dirigido por Suso Gallardo que ya comunicó cinco renovaciones (las gemelas López, Silvia Arderius, Merche Castellanos y Gabi Pessoa), además de un fichaje (Eli Cesáreo). Ya están puestas las líneas maestras de un proyecto ilusionante del que se seguirán conociendo caras las próximas semanas.

Es el sitio donde quiere estar la jugadora, que no esconde su alegría por permanecer en Málaga. "Muy contenta, muy feliz por estar un año más aquí disfrutando de esta gran ciudad y este gran equipo sintiéndome como en mi casa", reconoce la primera línea, que ha encontrado en la ciudad y en el equipo un buen ecosistema para crecer: "Se me están pasando estos años volando. Venía para vivir la experiencia, para estar no mucho tampoco porque soy mucho de casa, pero las cosas se van dando. Estoy muy a gusto y muy feliz y al final las decisiones son fáciles. Cuando estás contenta en un sitio y te hacen sentir a gusto y como en casa pues no hay mucho más que pensar".

No tuvo dudas Doiro, que enumeraba las razones para estampar su firma de renovación. "El estar tan a gusto y feliz, el sentirte partícipe de lo que hace el club. Cómo va evolucionando y mejorando cada año. Se va superando. En lo deportivo no se puede pedir mucho más. Es el sentirte querida, el sentirte partícipe, a gusto y feliz en un sitio", explica la gallega, que se acerca a los 100 partidos como pantera que superará con seguridad el próximo curso. Después de superar una fractura en el tercer metacarpiano de su mano derecha en el inicio de la campaña ahora vuelve a ser una pieza indispensable.

La ambición de las jugadoras conforma un vestuario con hambre y que continúa queriendo pelear por los títulos. "Hay equipo, el club lo está haciendo muy bien para que estemos arriba. Tenemos que ponernos ese listón y estar peleando por esos puestos de arriba, como un Bera Bera o un Rocasa. Estamos en ese peldaño. Igual el Bera Bera está más consolidado porque lleva más años en este nivel. Nosotras poquito a poco nos estamos haciendo, pero ya es el momento de que digamos que aquí estamos nosotras y aquí vamos a permanecer", cierra Estela Doiro. La ‘6’ es la sexta renovación del Costa del Sol Málaga, que tiene la mejor noticia para iniciar la semana de la Copa de la Reina en casa.