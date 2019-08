Era uno de los anhelos del Rincón Fertilidad Málaga en las últimas temporadas. Y por fin el equipo malagueño ha logrado que esté en sus filas Estela Doiro. La central gallega, que ya ha comenzado a ejercitarse con su nuevo equipo, se muestra ilusionada con su primera experiencia lejos de su Galicia natal y con muchas ganas de afrontar un proyecto que define como muy ambicioso.

Estela Doiro sabe que es fundamental comenzar bien en pretemporada para encarar con garantías el arranque de la Liga Guerreras Iberdrola. “Con muchas ganas de empezar esta nueva etapa a nivel deportivo y personal. Espero por parte del equipo muchas ganas y mucha ilusión para afrontar lo mejor posible esta pretemporada. Debemos tener mucho trabajo para que el grupo, que tiene mucha gente nueva, se complemente lo mejor posible y podamos empezar la temporada de la mejor manera”, comenta.

Es la primera vez que va a jugar lejos de casa pero, como reconoce la central, era un tren que no podía dejar pasar: “Tengo muchas ganas de vivir una experiencia así. El proyecto que se me presentó aquí era muy ambicioso, lo valoré mucho y no lo pude rechazar. Vengo a un gran club y lo intentaré hacer de la mejor manera posible”.

Para tomar la decisión de venir al Rincón Fertilidad Málaga, un punto positivo para Estela Doiro fue el saber que iba a coincidir con antiguas compañeras. “Sabía que estaría gente con la que ya he jugado como Paula, Estela y Rebeca, para mí fue un aliciente para venir a Málaga. Con Paula nos compenetramos muy bien en la Guardia y creo que aquí también será un punto importante”, explica.

Sabe que el Rincón Fertilidad Málaga ha abordado la posibilidad de incorporarle en varios veranos y ella quiere devolver ese interés dando su mejor balonmano: “Vengo con muchas ganas y la mayor de las ilusiones para hacerlo lo mejor posible para que esas intenciones y ese esfuerzo que hicieron por traerme desde el club recompensarles de alguna manera y poder brindarles tanto a ellos como a la afición lo mejor de mí”, concluía la central gallega.

El Rincón Fertilidad inició su pretemporada particular el pasado miércoles 1 de agosto en Carranque. El primer encuentro que las Panteras disputarán en pretemporada se producirá el 10 de este mes contra el Academia Óptima Rincón Dental Málaga Norte.