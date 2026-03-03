Más afluencia en las gasolineras de Málaga ante la más que segura subida del combustible

El impacto de la guerra en el Golfo Pérsico, desatada tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán, y la esperada reacción militar de este último, no se ha hecho esperar en las gasolineras de Málaga. La incertidumbre y el temor -más que fundado- a que los precios se disparen ha provocado que muchos conductores acudan a llenar los depósitos; incluso algunos se han presentado en alguna estación de servicio con garrafas, según comentaban los empleados. De momento, el precio ha subido un par de céntimos, de media, pero el sector estima que en los próximos días el diésel se dispare entre 10 y 12 céntimos, y la gasolina entre 6 y 7. Se trata de una estimación, según subraya, pues avisa de que "puede subir más".

En general, la afluencia de vehículos que van a repostar está siendo mucho mayor desde este lunes por la tarde, después de que se cumpliera la amenaza del cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y del que depende, fundamentalmente, China. "La gente siempre tiende ante situaciones de subida del precio del combustible cercanas, a llenar los tanques", dice Luis Calero, vicepresidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga (APES), que asegura que pese a la mayor afluencia, nada está "fuera de lo normal".

Según el representante de las gasolineras de la provincia, la subida será "progresiva", sin descartar que el litro de gasolina vuelva a superar los dos euros. "Todo dependerá de cuánto se alargue este conflicto", aseguró Clavero. Por lo pronto, este martes al mediodía, el precio medio del litro de Gasolina estaba en 1,534 euros, mientras que el Diésel rondaba el 1,482 euros.

Así lo confirman las gasolineras consultadas por este periódico, que aseguran que están recibiendo "un no parar de coches". "Hay muchísima más gente desde ayer, poco tiempo para descansar", afirma un empleado de la BP situada en la calle Emilio Thuillier, en el distrito de Ciudad Jardín de Málaga capital, que precisó que este lunes facturó el doble de lo que normalmente se vende en dicha estación. Aquí, según precisan, la subida ha sido de tres céntimos para la gasolina y de dos céntimos para el diésel.

Las que más están notando el pico de afluencia son las low cost, algunas de las cuales afirmaban estar "desbordadas". Una de ellas es la Gueroil situada al paso de la autovía A-7, a la altura de Cajiz, una de las más transitadas de esta zona de la provincia por ser de las más baratas. "Ayer [por este lunes] llegó un cliente y se gastó 400 euros de gasolina entre garrafas y consumo del propio vehículo", ha segurado Francisco, el encargado de esta gasolinera, que al día puede generar unos 2.000 tickets y que solo en la jornada de ayer dio salida a 50.000 litros de combustible, el doble de un día normal.

Salvando las distancias, ha dicho que, con respecto a la reacción de alguna gente, "se puede hacer un símil con la situación del papel higiénico en la pandemia". Esto, a pesar de la abrupta subida registrada en sus servidores, de hasta 12 céntimos en la gasolina y cinco en el diésel, incremento que justifica mostrando los precios a las que las productoras de combustible ofertan ya el producto. Fernando Cerezo, cliente habitual de esta estación de servicio, aseguraba que él no iba a cambiar su rutina: "Yo vengo todos los días aquí y echo mis 10, 15 o 20 euros, pero es verdad que la gente ahora mismo está echando más por el miedo".

Unos metros más allá, en la vecina gasolinera EasyGas Vélez aseguraron que el día anterior se habían quedado sin combustible debido a la gran demanda. Así lo aseguró la responsable del negocio, Águeda Márquez, que explicó que su volumen de ventas suele ser "bastante estable" en torno a los 9.000 litros diarios y que se ha disparado casi 5.000 litros más. "Nos ha pillado en fin de semana, los domingos no tenemos reparto, y ayer se nos agotó la gasolina", afirmó, al tiempo que agregó que aunque habían conseguido comprar, la logística era complicada. "A nosotros nos están subiendo el precio por días", subrayó, estimando que esto iba a repercutir de forma directa en sus surtidores con un incremento de entre 20 y 30 céntimos.

Respecto a la afluencia de clientes, la responsable de esta gasolinera de bajo coste señaló que "la gente está con el caos". "Me han venido clientes que tienen cinco coches y que se han traído los suyos, los de toda la familia y también garrafas...", comentó. "Esperemos que esto no se alargue mucho", deseó. Ricardo Guerra era uno de esos conductores que esta mañana había ido a llenar el depósito porque, justificaba, "la tendencia es que suba más". "Me parece muy mal, porque nos afecta al bolsillo", decía, criticando que "el precio se pone por las nubes, porque se aprovechan. Siempre sube muy rápido, pero para bajar va más lento".

Hay que recordar que el conflicto en Oriente Medio ha disparado la cotización del petróleo y el gas en los mercados internacionales. El barril de Brent, el crudo de referencia para Europa, ha subido más del 7% y roza los 80 dólares. El cierre del estrecho de Ormuz y la amenaza de Irán de incendiar cualquier barco que intente cruzarlo no hace más que incrementar la tensión, aunque desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Málaga garantizan que el abastecimiento está asegurado. "No se espera ningún tipo de problema", apostilló.