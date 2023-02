Eva Cases Rey y el CAB Estepona separan sus caminos

La hasta ahora jugadora del CAB Estepona Eva Cases Rey comunicó su salida de la entidad malagueña. Cumplía su segunda temporada en el equipo jugando en la Liga Challenge. La exterior, de 25 años, explicaba que "ante las muestras de cariño y mensajes que estoy recibiendo últimamente y debido a que el CAB Estepona no ha realizado ningún comunicado a pesar de que se comprometieron a hacerlo, me gustaría aclarar mi situación actual. Tras una serie de desafortunadas situaciones vividas durante la última temporada llegué a un acuerdo con el club para terminar mi etapa en Estepona. No es mi estilo mirar atrás y me gustaría pasar página aclarando simplemente que no pertenezco a la disciplina de este equipo, que debería darme la baja federativa, y que estoy en perfectas condiciones, sin ninguna lesión y lista para emprender una nueva etapa deportiva", argumentaba. El año pasado sufrió una rotura del cruzado.

"Me gustaría mostrar mi agradecimiento a las personas que me han cuidado y ayudado en esta etapa tan difícil. Así como a la afición del Pineda que tanto cariño me ha demostrado desde el primer día", cerraba la jugadora del CAB Estepona, que ocupa un puesto de mitad de tabla, con un balance de 9-12.