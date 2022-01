Eva Cases pasa por el quirófano y renueva con el CAB Estepona hasta 2024

La jugadora del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol Eva Cases Rey ha sido operada con éxito por el Doctor Nogales de su lesión en la rodilla izquierda, donde presentaba una rotura completa del ligamento cruzado anterior y de la raíz meniscal posterior externa producida en el último encuentro disputado por el equipo, el pasado 21 de diciembre en Zizur Mayor.

La operación se ha realizado sin complicaciones y la escolta valenciana estará en disposición de comenzar en los próximos días la recuperación para regresar, ya la próxima temporada, a las chanchas. Cases Rey ya sabe lo que es este proceso, pues cuando aún estaba en categorías de formación tuvo que pasar por el mismo proceso, aunque la lesión fue en la articulación de la otra pierna. Así lo recuerda: “Hace nueve años tuve la mala suerte de pasar por la misma situación que vivo ahora, era una niña que no sabía ni de la existencia de lesiones tan graves. La rehabilitación fue como una montaña rusa, con días mejores que otros, pero me hizo madurar y me enseñó a valorar no solo el baloncesto sino también a la gente que tenía a mi lado ayudándome día tras día”.

Desde la entidad esteponera se trabajó desde el primer día para que la jugadora fuera tratada por los mejores profesionales para recuperar su rodilla. Así, tras recibir el diagnóstico, ha sido operada por un especialista en este tipo de lesiones como es el Doctor Nogales y, en cuanto sea posible, comenzará a trabajar para volver a las canchas, si todo va bien, al comienzo de la temporada 2022/23. Y lo hará con el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que no dudó en ofrecer a la valenciana la opción de continuar vinculada a la entidad.

Así, Cases Rey renueva por dos temporadas, hasta la 2023/24, y es que la escolta no solo ha demostrado sobre el parqué su calidad, también fuera de él, representando los valores y calidad humana que desde el club se busca. De esta forma, el CAB Estepona confía ciegamente en la recuperación de la jugadora y que dará muchas alegrías en un futuro al club, volviendo a ser pieza importante en los esquemas de juego como lo ha sido en los 16 partidos oficiales en los que vistió la camiseta del equipo esta temporada.

“Con la tristeza y el dolor que supone una lesión de este tipo, me siento fuerte, atendida y cuidada por mi club. Se me ha trasmitido todo el apoyo y la confianza que necesito para recuperarme, que es mi objetivo ahora mismo: rehabilitar mi rodilla y devolver con trabajo y esfuerzo la confianza y el apoyo que me están ofreciendo”, explicaba Cases Rey antes de la intervención, asegurando, además, que se encuentra “muy feliz de renovar y deseando volver a pisar la pista del Pineda con mi afición en la grada”.

Cases Rey firmó esta temporada, antes del partido de su lesión, 11,3 puntos, 2 rebotes y 2,3 asistencias para 10,7 créditos de valoración media, siendo una de las cinco mejores jugadoras en porcentaje de tiro de dos, con un 60,5% en 28 minutos de juego por encuentro.