FC Barcelona-BeSoccer UMA Antequera, el más difícil todavía (20:30)

La buena racha de resultados del BeSoccer CD UMA Antequera se pone a prueba en el escenario más duro de la máxima categoría, en la cancha del vigente campeón de Liga, el FC Barcelona. Este compromiso siempre se encara con una motivación especial y, en este curso, se produce el curioso hecho de que miden sus fuerzas los dos equipos que defienden uno de los cuatro títulos nacionales. El conjunto dirigido por Jesús Velasco dominó el campeonato doméstico, la Supercopa y la Copa de España, mientras que la formación de José Antonio Borrego “Tete” hizo historia al alzarse con la Copa del Rey estando en Segunda División y se unió a un palmarés encabezado por el rival de este viernes 11 de noviembre en el Palau Blaugrana (20.30 horas). La expedición verde parte hacia la ciudad condal con la ilusión de desplegar su mejor juego, el entusiasmo de ver cómo puede competir de tú a tú con cualquiera y la ambición de sumar más puntos para poder reducir, un poco más, la distancia que le separa de su meta final.

Se acaban las cartas de presentación sobre el Barça. También se agotan los calificativos de una plantilla que aúna talento, experiencia, solidez y pegada. Los mejores jugadores de cada puesto visten la elástica azulgrana. Nombres de la talla de Sergio Lozano, Ferrao, Dyego, Pito o el guardameta Dídac son los artífices de la concepción de un bloque ganador que está al frente de la tabla en Primera División con 18 puntos en 7 jornadas. Esto implica que ha sido capaz de solventar con victoria todos sus compromisos a excepción del envite disputado a domicilio con ElPozo (3-2). Los guerreros universitarios, en cambio, sí fueron capaces de superar al cuadro murciano en una noche mágica en la que conquistaron este escenario con los goles de Davilillo, Alvarito –por partida doble– y Pablo Ramírez. Este último viene de jugar con la selección española en Chipre y compartir vestuario con Adolfo, Antonio Pérez y Sergio González, que pasan a ser sus contrincantes sobre el 40x20.

Este grupo de luchadores también se impuso a otro de los adversarios potentes, Movistar Inter, y, aunque la fricción con el Barça se espera totalmente distinta, no pierde de vista su verdadera aspiración. “Muy contentos por la victoria del pasado sábado que nos hace estar en una posición cómoda en la clasificación, pero no hemos conseguido nada. Hay que tener los pies en el suelo y ser humildes. En tres o cuatro partidos en los que te venga una racha negativa, te metes abajo y nuestro objetivo no debe ser otro que conseguir la permanencia. Es complicado por la igualdad de la categoría, pero es un sueño para nosotros el poder lograrla. En las tres campañas anteriores no lo pudimos hacer y, en esta, estamos todos muy ilusionados y con muchas ganas de cumplir ese reto”, comenta el técnico.

Tete agradece el apoyo recibido por sus seguidores, un gran respaldo para tratar de mantener una dinámica positiva como la actual con tres jornadas sin perder. “El sábado pasado fue una fiesta. Primero por el rival que vino a nuestra pista y segundo porque la afición nos llevó en volandas, disfrutó con nosotros y le pudimos regalar una victoria que dejó contentos a todos. Ya pasamos página desde el lunes y tenemos la cabeza puesta en el partido del Palau. Si hemos jugado con el mejor equipo de la historia, ahora lo haremos con el actual mejor conjunto del mundo. La temporada anterior, salvo el título que ganamos nosotros, se lo llevaron todo. Se antoja un encuentro muy difícil con mucho que ganar y poco que perder. Una pista donde no gana nadie y, si se escapa algún punto, son solo dos o tres los clubes que pueden llevárselo, aunque por qué no soñar con dar la sorpresa”.

Ante un plantel que dispone de un amplio abanico de recursos, el plan de partido se reduce a plantar cara en cada acción como expone el entrenador. “Tiene al mejor pívot del mundo y, seguramente, al cierre y los alas más destacados. Un equipo muy trabajado que en el uno contra uno te rompe el partido, si no en el juego con el pívot o de cuatro e, incluso, con las regresiones cuando sale Dídac de la portería. Un rival muy poderoso y complejo de controlar, pero vamos con mucha ilusión y, por qué no, poder puntuar en el Palau”, dice Tete, asimismo, que recuerda que como jugador se llevó un punto con la elástica verde: “Visitar una de las pistas míticas es un regalo para todos los que amamos este deporte. Todos tenemos mucha ilusión en competir y, si se nos pone a tiro, no dejar escapar la oportunidad. Ya puntuamos en la primera temporada de Primera, y siempre hay una segunda vez para las cosas. El objetivo es muy difícil, pero soñamos que se puede conseguir”.