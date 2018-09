Ferrero se alza con el título en Puente Romano

El Club de Tenis de Puente Romano de Marbella acogió este fin de semana un fantástico evento en el que se dieron cita varias leyendas de este deporte: el Senior Masters Cup. Ayer se disputó la final, a la que llegaron Juan Carlos Ferrero y Marat Safin, y en la que el español acabó ganando al ruso por 6-3 y 6-4.

Este partido permitió al valenciano alzarse con su primer triunfo en esta competición, que lleva disputándose desde el año 2016. No pudo el jugador ruso con Ferrero, si acaso en el segundo set demostró algo más de competitividad. "He tenido que recuperarme rápidamente de lo de ayer para volver a estar ágil", explicaba el tenista de Onteniente en referencia a Carlos Moyá, que fue su rival en la semifinal y quien, además, se coronó campeón de este torneo el año pasado. "Sabía que contra Marat debía jugar muy fuerte y plano, como fueron nuestros duelos antes. Siempre me lo ponía muy difícil en el circuito. Pero nos lo hemos pasado muy bien", concluyó Ferrero.

Sabía que contra Marat debía jugar fuerte y plano, siempre me lo ponía muy difícil"

La semifinal del viernes fue un reñido duelo en el que ninguno de los dos españoles desistió en la lucha por ganar. El valenciano comenzó imponiéndose en el primer set por 6-1 al mallorquino. Este le devolvería la jugada en la segunda manga del partido, con el 1-6. Ante el empate en los dos sets, fue necesario recurrir al tie break para decidir quién sería uno de los finalistas. Fue una ronda especial para momentos como este, en los que cada jugador consigue ganar un set, que se lleva en diez puntos. De este modo, tras ganar por 10-5 en la ronda de muerte súbita, el valenciano desbancó al que era vigente campeón del Senior Masters Cup y pasó a última ronda.

Por su parte, el subcampeón del torneo, Marat Safin, valoró positivamente la actuación del español: "Ferrero está genial de forma. Está increíble. Antes de la final, calentó media hora, hizo bici y pesas". Además, señaló que ambos no dedican el mismo tiempo al tenis en la actualidad: "Él juega casi todos los días y yo llevaba casi siete años sin jugar. Estoy vivo, sí, pero ante un Ferrero muy complicado". El ruso ganó en semifinales al croata Ivanisevic Goran por 7-6 en el primer set y por 6-2 en la segunda manga.