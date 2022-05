Fiesta en el Argüelles para intentar la remontada (18:00)

BeSoccer CD UMA Antequera y Alzira FS vuelven a citarse en el segundo duelo de la Primera Fase de la promoción de ascenso. El Fernando Argüelles será testigo de un apasionante choque que arrancará a las 18:00 horas y que podrá verse en directo a través de LaLigaSportsTV y 101TV Málaga, en el que los malacitanos buscarán remontar y acceder a la final. Será el primer partido en casa después del histórico título de la Copa del Rey.

El conjunto antequerano no tiene otra opción que vencer a su rival y, si desea evitar la prórroga, deberá hacerlo por dos goles o más si no quiere despedirse de su regreso a la Primera División. La escuadra universitaria cayó derrotada en el duelo de ida de la Primera Fase del Play Off de Ascenso en un partido que se le fue complicando en la recta final del mismo. El capitán, Miguel Conde, inauguró el marcador para guiar a los suyos hacia el triunfo. Tras empatar los locales, Cobarro perforó la portería alcireña para devolver la ventaja a los malagueños. Sin embargo, dos goles en tres minutos de Alzira FS, les dejó con la miel en los labios y consumaron la derrota a domicilio. Los de Tete deberán lograr algo que no han conseguido en la presente campaña, vencer a Alzira FS. De los tres choques que les han enfrentado, el balance favorece al conjunto valenciano con dos victorias y un empate. Para revertir la dinámica y alcanzar el primer triunfo de la temporada sobre su rival, los antequeranos contarán con el aliento de su afición, que poblará las gradas del feudo antequerano y se convertirán en el sexto jugador para lanzar a su equipo hacia la Final.

Mientras, el Alzira FS viaja a tierras andaluzas en un duelo crucial que puede marcar el devenir de su historia en la Liga Nacional de Fútbol Sala. En su tercera campaña en la división de plata, el equipo valenciano ha logrado llegar al Play Off por el Ascenso a la élite y, además, ha superado con éxito el primer partido de la Primera Fase. En este segundo envite, el choque será de lo más competido y en el que Alzira FS tratará de hacer bueno el resultado firmado en el primer partido. Además, los valencianos tienen un buen recuerdo del partido que disputaron en el Fernando Argüelles en Liga, donde obtuvieron un empate in extremis. Peñíscola y Benavente juegan la otra eliminatoria.