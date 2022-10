Fiesta del fútbol sala malagueño en Torremolinos

La fiesta del fútbol sala malagueño se celebra este jueves 6 de octubre, a partir de las 21.30 horas, en el Palacio de los Deportes San Miguel de Torremolinos con una representación formada por el equipo anfitrión, el CD Tapia FS Grupo Kinito y el BeSoccer CD UMA Antequera. Se ha optado por un formato de triangular, es decir, se van a celebrar tres partidos entre estos conjuntos y el ganador se alzará con el Trofeo Diputación de Málaga. El ente provincial vuelve a reafirmar su apuesta por el deporte con este evento que reúne al representante en la élite nacional y a dos que compiten, cada semana, en Tercera División.

El diputado de deportes, Cristóbal Ortega, y el director del área de deportes, Borja Vivas, han presentado esta competición en compañía de representantes de los tres clubes. Pedro Montiel, presidente de honor, y Javier Díaz, director técnico, por parte del BeSoccer CD UMA Antequera; el presidente del FS Torremolinos, José Arribas, y también el del CF Tapia FS Grupo Kinito, Ángel Guerrero. Estos dos últimas escuadras se medirán en el primer encuentro a partir de las 21.30 horas. A continuación, la formación de José Antonio Borrego “Tete” se enfrentará al Tapi, un duelo inédito hasta el momento, y ya por último se cruzará en el 40x20 con Torremolinos.

Nada mejor, para los intereses del plantel universitario, que poder participar en este trofeo en plena semana en la que se detiene la máxima categoría por compromisos de selecciones internacionales. “Nos corta el ritmo el hecho de tener un nuevo parón. Parece que no hemos empezado la temporada. En tres jornadas, dos parones por selecciones, no es fácil de digerir y lo suplimos con este torneo. No son rivales de nuestra categoría, pero nos permite no perder el contacto con la competición y un evento muy atractivo para el fútbol sala malagueño con dos equipos que llevan haciendo un trabajo espectacular. Torremolinos tuvo la suerte de ascender a 2ª B y Tapia jugó un play off de ascenso. Dos conjuntos de entidad de la provincia, un honor medirnos a ellos y, así, no perdemos sensaciones competitivas”, concreta el entrenador.

Tete, a modo de previa, hace un análisis de los dos rivales del torneo. “Tapia lleva muchos años trabajando por el bien del fútbol sala, es un clásico de la provincia de Málaga y tiene ese torneo de verano que reúne a tantos jóvenes de toda España e incluso del extranjero. Nunca nos hemos enfrentado a este equipo y, por ello, es motivador. Hay que disfrutar del duelo al igual que cuando nos enfrentemos a Torremolinos, que ya lo conocemos. Lo importante es que se vean buenos partidos, nadie se lesione y disfrutemos todos del fútbol sala”, decía el preparador del elenco verde, que, además, destaca la extraordinaria ayuda e impulso que ofrece el ente provincial: “Hay que darle las gracias a la Diputación de Málaga por la labor que hace con todo el deporte en general. Es muy importante este apoyo institucional que, en nuestro caso, hace que podamos competir en la máxima categoría”.