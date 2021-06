‘Foki’ causa furor en París

En los cuartos de final de Roland Garros quedan vivos los cabezas de serie número 1 (Novak Djokovic, 1987), 2 (Daniil Medvedev, 1996), 3 (Rafael Nadal, 1986), 5 (Stéfanos Tsitsipas, 1998), 6 (Alexander Zverev, 1997), 9 (Matteo Berrettini, 1996) y 10 (Diego Schwartzman, 1992) del torneo. Sólo chirría un intruso, el malagueño Alejandro Davidovich Fokina (1999), que a sus 22 años jugará esta tarde ante Zverev sus primeros cuartos de final de un grand slam. Tras cuatro victorias de todos los estilos, en tres, cuatro y cinco sets en las rondas previas, se ha plantado como un trueno entre los ocho mejores jugadores del torneo. Superélite, no hay nada más arriba de lo que queda. Siete de los 10 mejores jugadores del mundo y Davidovich, que saldrá como poco entre los 35 mejores del ranking ATP el lunes próximo, con el billete para los Juegos Olímpicos y con una candidatura clara para jugar a final de año la Copa Davis.

La batalla de Davidovich es esta tarde, no antes de las 16:00 horas, ante Alexander Zverev. El malagueño, cuyo exuberante físico, trabajado y moldeado por su equipos, es una de las armas esenciales de su juego, es el más joven de los ocho tenistas en liza. Foki, como se hace llamar desde que en 2019 debutara en el cuadro principal del torneo parisino. Así le llamó el público entonces y así luce ahora en su nick en Twitter. “Let’s go, Foki, let’s go”, le gritan en las gradas dentro del Bois de Boulogne. No es sólo la gente de su equipo desplazada hasta la capital francesa, también aficionados neutrales se suman a la ola, a ese tsunami que tiene tatuado en su brazo izquierdo. Por ejemplo, en la pista 14 se creó un ambiente mágico en el tremendo partido ante Casper Ruud, considerado uno de los mejores del torneo por todos los conceptos. Ruud, otro de los jóvenes que golpean fuerte, veía como Davidovich era jaleado. Tiene flow y carisma el de La Cala del Moral. Pese a su título junior de Wimbledon en 2017 y a que su progresión ha sido constante desde entones, se han centrado los ojos mediáticos nacionales más, por ejemplo, en Carlos Alcaraz, ungido como el elegido por los principales gurús tenísticos. Este Roland Garros de Davidovich marcará seguramente un antes y un después en su carrera y tendrá también que acostumbrarse a la atención que concitará.

Calor El malagueño tiene carisma y el público de París le ha acogido bastante bien

“70% cabeza, 25% tenis y 5% talento” definía el propio Davidovich en este periódico hace un par de años de lo que pensaba que era este deporte. Se va acercando a ese punto de madurez necesario para ser regular en el mundo del tenis. “Soy un jugador al que le gusta jugar en los grandes estadios. Cuantas más personas haya yo me agrando más, lo siento más. Hago un buen punto y se me ponen los pelos de punta. Me gusta jugar en estos escenarios”, decía también justo antes de ir a Roland Garros en 2019, ya después de su primera explosión con las semifinales de Estoril. Pues bien, no estará llena por la limitación de espacio, pero hoy jugará en una de las grandes catedrales del tenis mundial, la Philippe Chartrier, la central de Roland Garros. Allí estará Alejandro Davidovich, al lado de siete de los 10 mejores jugadores del mundo. “Let’s go, Foki, let’s go”.