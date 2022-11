Cara Gainer domina en el Andalucía Costa del Sol/Abierto de España

La inglesa Cara Gainer destacó este jueves en la primera jornada del Andalucía Costa del Sol/Abierto de España, que cierra la temporada del Circuito Femenino Europeo de golf en el campo Alferini, del complejo Villa de Padierna, en el término municipal de la localidad malagueña de Benahavís, y con 66 golpes, siete bajo el par, encabeza la clasificación provisional.La española Carlota Ciganda, que llega al torneo como campeona de su pasada edición, también hizo un gran recorrido y acabó tras la inglesa con un golpe mas (67), con lo que la navarra ha iniciado el torneo con ganas de revalidar lo conseguido el año pasado.Ciganda arrancó con cinco pares seguidos, como si estuviera analizando a su rival, hasta que en el hoyo seis firmó su primer birdie, pero en la segunda vuelta frenó su tendencia con un doble bogey en el hoyo diez.Sin embargo, una buena secuencia de seis birdies, lo que más tarde se tradujo en un total de 67 golpes (-6), lo coloca en segunda posición con tres días de competición por delante."Creo que este es un campo que requiere mucha paciencia. Lo importante es mantener la tranquilidad y estoy muy contenta por cómo he peleado y luchado en los momentos complicados”, resumió Ciganda en declaraciones facilitadas por la organizaciónPor otro lado, Azahara Muñoz y Nuria Iturrioz no han perdido de vista la parte alta de la clasificación (-4) y también mostraron su candidatura al título al completar el recorrido con una tarjeta de 69 golpes.En el caso de la malagueña Muñoz, tuvo un "error tonto" con un doble bogey en el hoyo 15 que luego enmendó con seis birdies, para una vuelta en la que le "ha pasado de todo" pero en la que también ha "tenido un poco de suerte".En cuanto a la mallorquina Iturrioz, se mostró muy regular, con un solo bogey y una buena racha con cuatro birdies en cinco hoyos (14, 15, 16 y 17), un resultado que no le sorprendió porque había estado entrenando “bastante bien” para la cita.Los aficionados también presenciaron el nivel de las suecas Linn Grant y Maja Stark, quienes compartieron partido con Carlota Ciganda y están inmersas en su particular duelo por llevarse la 'Race to Costa del Sol'.Tras las tres mejores españolas de la jornada, aparecen en lo alto de la clasificación otras tres golfistas nacionales como Cayetana Fernández y Carla Tejedo, con sus vueltas de 70 golpes (-3), y Paula Martín, a un solo golpe de distancia.El Andalucía Costa del Sol/Abierto de España continúa en su segundo día este viernes, jornada en la que partirán como mejor colocadas Cara Gainer, Carlota Ciganda y Morgane Metraux, aunque esta última empata con Anais Meyssonnier, Leona Maguire y Linn Grant.Esta es la cuarta cita de este circuito que se disputa este año en España y tiene un montante en premios de 650.000 euros, ademas de que también habrá un bonus de 250.000 euros para las tres mejores clasificadas de la orden de mérito.