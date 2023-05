Giants cae ante Heretics y el pase a playoffs de la Valorant Champions Tour debe esperar

Giants, el club de esports malagueño, cayó ante Team Heretics en el duelo español que cerraba la séptima jornada de la Valorant Champions Tour (VCT) que se está disputando en Berlín. El cuadro costasoleño no mantuvo el nivel de ocasiones anteriores y perdió ante uno de sus rivales históricos por 0-2. Una derrota dolorosa porque obliga a vencer en los dos encuentros que restan para pasar sin apuros a playoffs y porque se produce en el considerado clásico de los esports nacionales.

No tuvo el día Giants, que bordeó poner las tablas en el marcador y llevar el choque al tercer mapa, pero que se complicó la vida en demasía y se marchó con las manos vacías a casa. Los de Pipson cayeron ante un conjunto que sólo llevaba una victoria y que necesitaba no fallar para seguir soñando con los playoffs. A pesar de las trayectorias dispares, Giants se vio superado por un Heretics mejorado tras el cambio que hizo en su roster titular, en el que compitió el analista Weber por el campeón del mundo Zeek, y ahora se queda con 3-4 en su casillero. Sigue en puestos de playoffs, pero no puede fallar ante Team Vitality y Karmine Corp.

El primer mapa se jugó en Pearl, que fue la elección de Giants. El cuadro malacitano se vio sorprendido por la composición atacante de Heretics, que saltó al campo de batalla con la idea de jugar de forma muy agresiva. Y la apuesta, con el Yoru de Mixwell y un Avova muy acertado, le salió cara. Los gigantes se conectaron tarde al encuentro, ya en su bando ofensivo, al que se llegó con un 3-9 en contra de los intereses de los costasoleños. Cuando Giants tuvo que atacar, recortó la diferencia de rondas hasta colocarse 9-10, pero una serie de decisiones precipitadas en el momento de la de verdad propiciaron que el mapa cayera del lado de los herejes, más templados, hasta que se lo llevaron por 9-13.

En Lotus, la elección de Heretics, Giants pareció exhibir otra cara, arregló fallos del primer escenario y jugó más sólido, hasta el punto de llegar a colocarse con 10-5 en el marcador y acumular un colchón notable para poner el 1-1 en el marcador de mapas. Pero nuevamente aparecieron las imprecisiones y los errores, Heretics no desaprovechó su momento para castigar las indecisiones de Giants y el mapa se fue al tiempo extra. Ni un Hoody heroico salvando dos rondas de partido fue suficiente. 14-16 para Heretics en Lotus y triunfo para los herejes.

La Valorant Champions Tour (VCT) es uno de los campeonatos profesionales de videojuegos más importantes a nivel internacional y en Berlín compiten los clubes que pertenecen a la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Con este resultado, Giants se mantiene en quinta posición. El siguiente envite, correspondiente a la octava jornada, es contra Team Vitality el próximo miércoles 10 de mayo a las 20:00 horas.