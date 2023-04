Giants busca despegar en la Valorant Champions Tour ante el peligroso BBL turco

Giants, el club de esports malagueño, afronta este viernes a partir de las 18:00 en Berlín el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Valorant Champions Tour (VCT). Tras estrellar su casillero de victorias en la VCT, los gigantes buscan ante los turcos de BBL Esports su segundo triunfo en una de las competiciones de videojuegos más importantes del mundo. Giants no se fía de la posición actual de BBL, colista de clasificación y único rival que todavía no conoce lo que es ganar.

El bloque de origen costasoleño, formado por Fitinho, Cloud, Nukkye, Hoody y Rhyme, y dirigido por los técnicos Pipson y Milan, viene de vencer con un gran desempeño de juego y determinación a KOI, el club de Ibai Llanos y Gerard Piqué, en el que ha sido el primer choque de españoles en Berlín. La actuación de Giants ha conseguido grandes elogios en la escena, pero el camino hacia los playoffs no se detiene y mucho menos ante un BBL que multiplica los peligros.

Turquía es una de las principales potencias de Valorant a nivel internacional. A pesar de que BBL nuestra un 0-3 en su casillero particular, el otro representante estambulino en la VCT, FUT Esports, ha empezado la cuarta jornada con dos victorias y una única derrota. El 0-3, además, no significa que BBL haya sido arrasado: su marcador de rondas señala que ha perdido 11 más de las que ha ganado. Esta cifra confirma que BBL, entrenado por un ex de Giants, Berke Kantürk 'Vlad', no deja de competir en ningún escenario y si pierde lo hace por márgenes estrechos. De hecho, dos conjuntos que sí han ganado y que figuran en puestos más altos de la tabla ofrecen peor diferencia de rondas.

La necesidad de BBL se suma a la exigencia de un Giants que, por ganar a KOI de forma contundente, atrae focos y miradas. De hecho, Giants mantiene hasta la disputa de la cuarta jornada un récord, que es el de la mayor diferencia de rondas conseguida en un mismo mapa. Contra KOI en Lotus, el bloque de Pipson cerró el mapa con un irrebatible 13-1 a favor. Giants se llevó el partido por un marcador general de dos mapas a cero.

"Las sensaciones en esta semana han sido muy buenas. Necesitábamos una victoria como equipo, y además fue contundente contra un rival que la gente respeta mucho, como es KOI. También ganamos con la mayor paliza hasta ahora en un mapa, que fue en Lotus, elegido por nosotros. Gracias a eso nos vamos a sentir más sueltos, nos vamos a sentir con más confianza. Ahora llega BBL, que es un equipo que conocemos y al que sabemos que podemos ganar. Ellos necesitan hacerlo también, no va a ser nada fácil a pesar de que llegamos en muy buen momento", destaca desde la capital germana David Alonso 'Lozark', director deportivo de Giants.

El objetivo se mantiene: clasificarse entre los seis primeros e ir a playoffs y en la fase eliminatoria conseguir un puesto en la Masters de Tokio y la Champions de Los Ángeles. Así es el formato de la VCT. Este partido se podrá seguir en el canal oficial de Valorant y en el del streamer Hitbox.

Como desde el inicio de la Valorant Champions Tour, la sede de Giants en Málaga, el Home of Giants, vuelve a abrir sus puertas para acoger público que quiera disfrutar de uno de los grandes espectáculos de los videojuegos competitivos en la actualidad. Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de la organización costasoleña. La acogida en presencial ha sido sobresaliente y también en el streaming, con audiencias que han superado los 260.000 espectadores.

Después del compromiso contra BBL, Giants se enfrentará a los también turcos de FUT Esports el jueves 20 de abril a las 21:00.