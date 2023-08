Giants seguirá haciendo historia en el Mundial de Valorant

Giants, el club de esports malagueño, arranca este miércoles la andadura más ilusionante de su historia: debuta en el Mundial de Valorant que se está celebrando en Los Ángeles (Estados Unidos). El primer rival de los malagueños es el equipo chino EDward Gaming, toda una piedra de toque para empezar. Aunque ha caído en uno de los grupos más potentes del torneo, el conjunto de Valorant de Giants que forman los jugadores Fitinho, Nukkye, Hoody, Rhyme y Cloud y dirigen los técnicos Pipson y Milan llega en muy buen momento tras arrasar en el reciente clasificatorio para la mayor cita del Valorant profesional y que es a su vez una de las competiciones de videojuegos más relevantes a nivel internacional.

16 equipos viajaron hace alrededor de dos semanas a Los Ángeles para luchar por proclamarse próximo campeón del mundo. La Valorant Champions, nombre oficial del evento que organiza Riot Games, ya alzó el telón el pasado domingo. Se prolonga hasta el sábado 26. Esta medianoche de miércoles a jueves, a las 00:00, llega el turno para Giants. Única organización española en esta cita, los gigantes representarán a la escena nacional de los esports en un Mundial en el que también hará bandera de Málaga y Andalucía, sus raíces. De hecho, como novedad para este Mundial, Giants lucirá la marca Andalucía en el frontal de su camiseta gracias a un acuerdo que potencia la presencia de la región en la élite de los deportes electrónicos.

La participación en esta Valorant Champions es todo un hito en la historia de Giants, también para los videojuegos patrios. Durante sus 15 años de trayectoria, en los que se ha convertido en una de las referencias más longevas de los esports en Europa, los costasoleños han estado presente en competiciones internacionales de máximo calado, como la LCS de League of Legends, el Mundial de Call of Duty, el EVO de juegos de lucha, el Major de Rainbow Six y otros eventos de élite en títulos como Counter-Strike o Rocket League, entre otros. Ir a la Champions de Valorant, por el impacto de sus equipos, jugadores y audiencias, es un salto de nivel.

El grupo A de Giants lo componen los mencionados EDward Gaming (China), Paper Rex (Singapur) y KRÜ (Argentina/Chile). EDward Gaming ha conseguido participación tras meterse vía clasificatorio abierto a la espera de que China entre de forma definitiva en el circuito Valorant Champions Tour (VCT). El 'shooter' acaba de recibir luz verde de las autoridades gubernamentales del gigante asiático. Esto no ha impedido a los clubes profesionales poder entrenar, competir y progresar. EDward Gaming, de hecho, ya estuvo en el Mundial de 2022. FPX y Bilibili completan el listado de equipos de China en esta edición.

EDward Gaming (o EDG, como se le conoce también) es un rival de nivel que viene de hacer un 'top 6' en la última Masters, en donde fue eliminado... por Paper Rex, también en el grupo de Giants. EDG ganó con autoridad su clasificatorio para el Mundial. Con un roster íntegramente chino, su duelista ZmjjKK está llamado a ser una de las próximas estrellas del videojuego. El otro partido lo disputan horas antes Paper Rex y KRÜ. Los horarios varían en función del resultado: en caso de triunfo, el siguiente encuentro será al día siguiente, a las 03:00 de la madrugada, hora española; en caso de derrota, hay nueva oportunidad, también al día siguiente, a las 21:00 de la noche, hora española.

No tiene miedo Giants, que aplastó a todos sus adversarios en su 'last chance qualifier' que terminó ganando. "Llegamos bien al primer partido, las sensaciones son buenas. Estamos en un Campeonato del Mundo, estamos entrenando con los mejores del mundo. Esto quiere decir que es difícil prever un resultado. Nosotros vamos bien y estamos con ganas. Y en un Mundial puede pasar de todo. Sentimos que podemos vencer a cualquiera. Hay confianza", declara desde Los Ángeles David Alonso 'Lozark', director deportivo.

"Los jugadores llegan con más de una semana de entrenamiento aquí en Los Ángeles contra equipos de la Champions. EDG es un equipo que hemos estudiado y sabemos de sus puntos fuertes y débiles. KRÜ juega muy bien, aunque creemos que depende mucho del 'momentum'. Y Paper Rex es en la actualidad un 'top 3' mundial. Es muy difícil ganar a Paper Rex", remata.

El Home of Giants de Málaga abrirá sus puertas de noche para acoger a los aficionados que deseen seguir los encuentros de los gigantes en su aventura mundial. La competición se podrá seguir por el canal oficial en Twitch o en los canales de los streamers del club Hitbox y Jesskiu.

Así es la Champions, el Mundial de Valorant

La Champions que va a disputar Giants es el nombre oficial que recibe el que es considerado el Mundial de Valorant. Pero para hablar de Champions, antes hay que conocer el videojuego y la escena competitiva profesional que se ha construido alrededor del título desarrollado y lanzado por Riot Games de forma oficial para todos los públicos en junio de 2020. Ese mismo mes, Giants anunció su primer roster. El primer club español en hacerlo.

El lanzamiento de este videojuego de disparos en primera persona fue un éxito rotundo: se sumaron equipos y jugadores profesionales y muy pronto se organizaron torneos nacionales e internacionales. A día de hoy, alrededor de 20 millones de usuarios disfrutan de Valorant de forma habitual. La evolución de la escena ha sido constante y en 2023 se estrenó la Valorant Champions Tour (VCT), el circuito mundial de Valorant al que pertenece Giants junto a una treintena de clubes. Todos ellos integran la élite de este videojuego.

La VCT se divide en tres regiones: EMEA, Américas y Asia-Pacífico. La sede de EMEA es Berlín; la de Américas está en Los Ángeles, que repite con la Champions; y la de Asia-Pacífico está en Seúl. Los mejores de cada liga regional, además de pelear por el título de su división, luchan por ir a la Masters y por ir a la Champions, los eventos que completan el circuito de la VCT. Si la Masters es uno de los torneos más relevantes de los esports, el impacto de la Champions es aún mayor. La Champions es al Valorant lo que los Worlds son al League of Legends o los Majors al Counter Strike.

No es el primer Mundial de Valorant. Aunque la VCT aún no estaba constituida como se le conoce ahora, en 2021 y 2022 ya se jugaban torneos que permitían acceder a la Champions. ACEND fue el primer campeón del mundo y luego lo fue LOUD. Importantes audiencias se esperan para este torneo, después del 1,5 millón de espectadores de pico que registró la final de la pasada Champions.

LOUD defenderá título en Los Ángeles. Los clubes que van a Champions, además los del grupo A de Giants, son Evil Geniuses (Estados Unidos), FunPlus Phoenix (China), FÜT Esports (Turquía) y T1 (Corea del Sur) en el grupo B; Fnatic (Reino Unido), Zeta Division (Japón), NRG (Estados Unidos) y Bilibili Gaming (China) en el grupo C; y Team Liquid (Países Bajos), NaVi (Ucrania), DRX (Corea del Sur) y LOUD (Brasil) en el D.

Dos escenarios angelinos acogen la Champions. La fase de grupos y las primeras rondas de playoffs se desarrollan en el Shrine Expo Hall, un recinto muy popular con capacidad para más de 6.000 espectadores. Las rondas que deciden el 'top 4' tienen lugar en el KIA Forum. En The Forum, como se le conoce históricamente, ha sido el hogar de varias entidades deportivas estadounidenses, como los Lakers de la NBA, que compitieron allí durante más de tres décadas. Generaciones míticas como la de Magic Johnson, James Worthy y Kareem Abdul-Jabbar han pasado a la historia por los anillos ganados gracias a sus actuaciones en The Forum.

Una gran bolsa de premios se reparte en Los Ángeles: hay más de dos millones de dólares en juego. Las cantidades se incrementarán en función del resultado cosechado en el Mundial.