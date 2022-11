Giants presenta el equipo que competirá en la liga mundial de Valorant en 2023

El club de esports malagueño Giants presenta el equipo que competirá en la liga internacional de Valorant, el popular videojuego de Riot Games. Este roster lo componen Fitinho, Nukkye, Hoody, Rhyme y Cloud. Este quinteto de jugadores estará dirigido por Pipson, que ejercerá de entrenador principal. Giants ha formado un conjunto ambicioso para la primera temporada de una Valorant Champions Tour (VCT) que arrancará a comienzos de 2023 y que reunirá a los mejores clubes de esports del mundo.

Hay un icono, viejos conocidos y apuestas interesantes en el equipo de Valorant de Giants. El técnico Daniil Meshcheriakov 'Pipson' regresa al club español tras su paso por G2. Mismo camino que Aaro Peltokangas 'Hoody', que fichó por la misma organización europea tras una exitosa etapa en Giants y ahora vuelve a la entidad que le catapultó. De G2 también procede Žygimantas Chmieliauskas 'Nukkye'. Completan el bloque Emir Muminovic 'Rhyme' (ex de Gen.G), Kirill Nekhozhin 'Cloud' (ex de Navi) y Adolfo Gallego 'Fitinho', emblema de Giants y un referente en la escena española del shooter de Riot Games y de los esports patrios en general.

"Hemos diseñado un equipo muy competitivo, con mucha hambre y mucho potencial, sobre todo en el aspecto ofensivo. También somos muy versátiles y podemos adaptarnos a múltiples situaciones. Estamos seguros de que estos jugadores podrán competir de tú a tú contra cualquier rival de la liga", señala David Alonso 'Lozark', director deportivo. "Gente como Pipson y Hoody, que ya lo hicieron muy bien aquí, aportarán experiencia. Rhyme tiene grandes dotes de mando y Cloud cuenta con una proyección enorme. Nukkye también posee capacidades muy notables y ha actuado en grandes escenarios. Con Fitinho sobran palabras, es el mejor jugador de España y uno de los mejores de Europa", añade un Lozark que también elogia el aspecto mental del bloque: "Todos han trabajado en importantes organizaciones y saben lo que significa competir al más alto nivel".

El roster de Giants se ha dado a conocer mediante una campaña de comunicación que contiene numerosas acciones en plataformas sociales, web y email marketing, emisiones en directo en Twitch, venta de un drop de moda diseñado para la ocasión, creación de contenido exclusivo, sorteos para los fans y la publicación de una pieza audiovisual especial. El spot 'HackerBox was here' es la obra troncal de este lanzamiento y cuenta con el patrocinio de Diesel Only the Brave.

Este video de estética ochentera hace diferentes referencias al cine y los videojuegos de la mencionada década, así como algunos guiños a la comunidad de Valorant. El protagonista del spot, inspirado en el hacker de la aclamada obra 'Kung Fury', se cuela en la base de datos de Riot Games para 'borrar' los nombres de la nueva plantilla de Giants y evitar así filtraciones cuando la mencionada database se ponga en funcionamiento. Una producción de alta calidad que da sentido a la campaña de comunicación, a su naturaleza y las acciones vinculadas a la misma.

Mauri D. Galiano, director cinematográfico que ha trabajado con el Real Madrid, Telefónica, ONCE, Burger King o El Corte Inglés, entre otras marcas de prestigio, ha dirigido la pieza. Mauri D. Galiano también fue el director del spot 'Todo ha cambiado', con el que el club malagueño lanzó su rebranding en mayo de 2021.

El quinteto ya conoce el torneo en el que debutará. Lo hará en el Valorant Clash Tournament que organiza G-Loot y que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre. Este evento de carácter amistoso supone el estreno del equipo de Valorant de Giants. La competición oficial, por otra parte, comienza a mediados de febrero de 2023. Sao Paulo (Brasil) congregará a todos los competidores de la VCT para un torneo que hará de primera toma de contacto. Tras este evento, Giants disputará su liga desde Berlín contra el resto de adversarios y buscará un puesto en la Masters y la Champions, las dos siguientes fases de la VCT. En este enlace puede encontrar información de cómo es el formato.

El Valorant roster 2023 de Giants

Fitinho, Hoody, Nukkye, Rhyme y Cloud. Estos han sido los jugadores elegidos, junto al entrenador Pipson, en un intenso periodo de fichajes que dio el pistoletazo de salida el pasado 27 de septiembre, fecha en la se confirmó la presencia de la compañía en esta nueva competición internacional. Fue entonces cuando el área deportiva de Giants se lanzó al mercado en busca de las mejores opciones. Riot Games publica el listado de inscritos oficial en su base de datos (GCD, Global Contract Database) el día 11 de noviembre, aunque las plantillas hace semanas que permanecen cerradas.

Este equipo sustituye al que formaban Kiles, Shadow, Russz, Jesse y el propio Fitinho, quienes, dirigidos por Tanizhq y posteriormente por Lateks, consiguieron ganar la liga regular en España y alcanzar semifinales en play offs en las dos veces que se disputó la mencionada liga nacional.



Fitinho (España, 2000). Duelista. El jugador franquicia de Giants. Su rol es el de duelista. Su manejo del arma llamada operator es legendario. Antes de Giants, compitió en LanZz Gaming, Wizards, 19esports. También tiene experiencia en el videojuego CS:GO. Sus agentes predilectos del juego son Jett, Chamber y Raze, y sus mapas favoritos son Ascent y Pearl. Su palmarés: en España, campeón de una parada de la Rising Series y de la fase regular de la VRL Rising Spain; a nivel internacional, segundo puesto de una parada europea y tercer puesto en la Red Bull Home Ground.

Rhyme (Noruega/Bosnia, 1999). Controlador. Ejercerá el rol de IGL (in-game leader) como controlador del equipo. Cuenta con grandes dotes comunicativas y se caracteriza por un juego agresivo. Antes de Giants, estuvo en Ninjas in Pyjamas, Gen.G Esports y FunPlus Phoenix, aquí como suplente. Sus agentes favoritos son Raze, Kayo, Viper y sus mapas preferidos, Split, Fracture, Pearl. Cuenta con un par de top 4 en paradas europeas de Valorant.

Cloud (Rusia, 2003). Flex. Su polivalencia le permite hacer de flex support. Es el más joven del plantel y a su edad ya ha formado parte de organizaciones de la talla e historia de NaVi. Sova, Fade, Raze, Kayo, Skye, Sage y Breach son sus agentes favoritos; le gustan todos los mapas exceptuando Pearl. Antes de Giants, perteneció a CrowCrowd, HONK, No Pressure y la mencionada NaVi. Un tercer y cuarto puesto en la Masters de la Comunidad de Estados Independientes del este de Europa corona su palmarés.

Hoody (Finlandia, 1998). Centinela. Su solidez es un bien muy preciado en un título tan vertiginoso como este shooter. Será el centinela del equipo. Tras retirarse como profesional del Counter Strike, pasó al Valorant. Tras dos meses en un club amateur, pasó a Giants, en donde jugó diez meses a un excelente nivel. Después fichó por G2 Esports, una de las más relevantes organizaciones de videojuegos, hasta su retorno a Giants. Sus agentes favoritos son Sage y Viper, mientras que en mapas se queda con Split y Pearl. Como Fitinho, ganó una parada de la Rising Series y quedó tercero en la Red Bull Home Ground. También ha participado en una Masters internacional.

Nukkye (Lituania, 1997). Flex. Puede ocupar varios roles como flex fragger que es, también hará de segundo duelista. Sus habilidades ofensivas caracterizan a un jugador que se ha mantenido en la élite de Valorant desde su lanzamiento al mercado hace 30 meses. Ex jugador de Counter Strike, ha jugado en Team Heretics y G2. En su palmarés hay tres segundos puestos en paradas europeas, así como un tercero y cuarto en una Masters y la participación en otra edición de esta misma competición. Con Heretics venció en varios torneos en los inicios de Valorant. Raze y Haven son, respectivamente, su agente y su mapa favoritos del juego.

Pipson (Rusia, 1995). Entrenador. El técnico principal posee experiencia como jugador profesional en varios videojuegos. Primero compitió en Crossfire, luego en Counter Strike y posterior y actualmente en Valorant. De hecho, jugó en Giants antes de ser entrenador. Como head coach de Valorant, ha dirigido a Giants y G2. Es conocido por ser un técnico muy metódico, por su disciplina y capacidad de trabajo. Sus equipos tratan de ser proactivos e imponer su estilo al del rival. A nivel internacional, cuenta con dos segundas posiciones en circuitos europeos y un quinto/sexto en una Masters. Como Fitinho y Hoody, tiene una Rising Series y un tercer puesto en la competición de Red Bull. Se decanta por Brimstone y Cypher en agentes y por Bind, Icebox y Split en mapas.

Sobre la Valorant Champions Tour

El pasado mes de septiembre Giants fue seleccionado por Riot Games como participante de la nueva liga internacional de Valorant. Esta competición, que recibe el nombre de Valorant Champions Tour (VCT), reúne a los diez equipos de esports más potentes de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y arrancará a lo largo del primer trimestre de 2023. Por el auge de este título, sus audiencias y penetración, y el nivel e historia sus participantes y organizadores, se considera ya uno de los campeonatos más importantes de la historia de los videojuegos competitivos.

El ingreso a la VCT se erige en uno de los mayores hitos en la historia de Giants, el club de videojuegos más laureado de España y uno de los más longevos, desde su creación en 2008. Competir en el Valorant Champions Tour trasciende lo meramente deportivo; formar parte del Valorant Champions Tour le coloca entre las principales referencias de esports del mundo e impulsa de forma exponencial la proyección internacional de Giants, objetivo primordial de la compañía. La plaza ha sido otorgada por Riot Games para un periodo de cuatro años.

Valorant es uno de los títulos más importantes de la actualidad. Con 21 millones de usuarios activos en todo el planeta, en sus poco más de dos años de vida ha revolucionado la escena de los esports a todos los niveles. Este videojuego de disparos en primera persona (‘first-person shooter’ en su traducción al inglés) experimenta un crecimiento sin precedentes y acumula audiencias masivas. El último evento internacional, finalizado el pasado 18 de septiembre, superó los 525.000 espectadores de media por encuentro, con picos de 1,5 millones. Datos que no hacen más que respaldar un éxito abrumador: en comparación al año anterior, el seguimiento ha subido en torno al 40%.

Giants competirá en la liga EMEA de la VCT, que incluye a una decena de representantes de Europa, Oriente Medio y África. El club afincado en Málaga lo hará contra organizaciones históricas de la talla de FNATIC y Team Liquid, con presencia global en varias regiones del mundo, y otras del impacto de las francesas Vitality y Karmine Corp. Otros dos equipos españoles, Team Heretics y KOI; dos turcos, BBL y FUT Esports; y un ucraniano con un gran legado a sus espaldas, NaVi, completan la nómina de elegidos por Riot Games. Tres españoles de diez, todo un logro para la escena nacional de los esports que confirma la buena salud de la que goza en estos momentos el sector y el futuro brillante que aguarda a las competiciones profesionales de videojuegos en nuestro país.



La sede de la liga EMEA se va a ubicar en Berlín. Esto significa que el equipo de Valorant de Giants, al igual que sus competidores, se instalará en la capital de Alemania. Será en Berlín donde los jugadores, técnicos y empleados vinculados a Valorant desarrollen la mayor parte de su actividad, incluida la disputa de sus encuentros oficiales. Estos tendrán lugar en las instalaciones de Riot en la mencionada ciudad. La estructura principal de Giants trabajará desde Málaga, pero la compañía contará con un centro de operaciones en la metrópoli germana. No es la primera vez que una expedición de los gigantes opera en Berlín: ya lo hacía en los tiempos de la LCS, máxima categoría europea de League of Legends y predecesora de la actual liga de franquicias LEC.

Además de EMEA, la VCT contará con ligas en América y Asia-Pacífico. Cada una de ellas cuenta con diez representantes para un total de 30 clubes con un objetivo común: clasificarse para la Champions 2023, el torneo que pone la guinda a este gran circuito, y ser campeón del mundo.