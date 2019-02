"Aparte de fumar y beber, voy al gimnasio y trabajo duro"

Miguel Ángel Jiménez sigue en plena forma. A sus 55 años, cumplidos en enero, sigue levantando títulos, como el conseguido en la madrugada del domingo al lunes, hora española, en Naples (Florida), en el Chubb Classic. Allí ganó por sexto año consecutivo en el Champions Tour, el circuito en el que compiten mayores de 50 años.

Ya el año pasado, Jiménez venció en dos majors, el Regions Tradition y el Senior British Open last season. El malagueño declaraba tras conquistar el título, dotado con 240.000 dólares para el ganador, que "estoy trabajando duro, practico y voy al gimnasio, aparte de fumar y beber. Esto es lo que amo hacer, amo jugar al golf. Para mí, competir es mi vida. Voy a cualquier competición y quiero ganar. Trabajo para eso", decía mezclando esa imagen de bon vivant con la del trabajador de origen humilde que sabe lo que cuesta llegar ahí.

