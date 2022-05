Gran cartel del III Desafío Nerja, con olímpicos y medallistas mundiales

Nerja se convierte este miércoles 4 de mayo en escenario de uno de los primeros grandes mítines de la primavera atlético, el III Desafío Nerja – Restaurantes Pulguilla & Ayo, que se disputa en el Estadio Enrique López Cuenca, el mismo que acogerá el Campeonato de España absoluto del 24 al 26 de junio.

El Desafío Nerja comenzó su andadura el 4 de julio de 2020, cuando se convirtió en la primera competición del calendario nacional en disputarse tras el confinamiento por el covid-19. Ya entonces reunió a algunos de los atletas españoles más destacados, y dos años después sigue manteniendo esa apuesta. En la pasada edición se batieron los récords de España de 1.000 metros absoluto masculino (Jesús Gómez, 2:15.99) y sub23 femenino (Daniela García, 2:39.66), y los de 2000 m sub20 y sub23 femenino (Carla Domínguez, 5:56.63).

Para esta ocasión, el Desafío Nerja incorpora a su programa pruebas ‘oficiales’ de campeonatos, con dos 5000 metros rebosantes de calidad. La lista de eventos y horarios del mitin, que podrá seguirse mediante streaming ofrecido por la organización, es selecta.

Encabeza el cartel de participación el subcampeón olímpico en 2016 y bronce mundial en 2019 de 110 metros vallas Orlando Ortega, que abrirá así su temporada al aire libre. Será su primera competición de 110 metros vallas desde julio de 2021, antes de que una lesión a última hora le apartase de los Juegos Olímpicos en Tokio cuando llegaba en clara progresión. En Nerja, Ortega se medirá a dos españoles que han comenzado el curso con buen pie: Daniel Cisneros, el líder nacional de 2022 con 13.73, la 17ª marca española de la historia, y Kevin Sánchez, que ganó su prueba en el encuentro de la Liga Joma disputado en Córdoba con 14.17.

El 5000 metros masculino promete ser una de las carreras de la tarde, con la presencia de fondistas y mediofondistas de primer nivel. Entre ellos el nerjeño Ouassim Oumaiz, plusmarquista español absoluto de 5 km en ruta con 13:19 y sub23 de 5000 m con 13:13.14. La gran esperanza del atletismo malagueño y nacional tuvo un aciago 2021, la experiencia de acudir a Uganda a entrenar fue bien en el momento, pero a posteriori no salió. Se vio más tarde que tenía una mononucleosis. La decepción por no ir a los Juegos fue grande, pero aún tiene 23 años y toda la carrera por delante.

Además, estarán el obstaculista olímpico Daniel Arce, con 8:17.59 en su prueba; Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez y Zakaria Boufaljat, cuarto y quinto clasificados en el reciente Campeonato de España de 10.000 metros en Faro con 28:19.69 y 28:21.55 respectivamente. También estarán presentes los internacionales españoles Raúl Celada y Sergio Jiménez, el campeón de Europa sub 23 de 10.000 metros Eduardo Menacho, el subcampeón de Europa sub 20 de 5000 metros David Cantero y el campeón de España sub20 de 5000 metros Jaime Migallón. Se ha pedido a la liebre (de lujo, Ibrahim Chakir) que les guíe a ritmo de 13:24.00

En la misma carrera, pero con diferente objetivo, estará el burundés del Playas de Castellón Thierry Ndikumwenayo, noveno en el último Mundial de cross, que buscará la mínima para el Mundial de Eugene, 13:13.50. Le acompañará en labores de liebre su compatriota y compañero de club Rodrigue Kwizera, que acaba de correr los 10 km en ruta en 26:56, la sexta marca de la historia.

En el 5.000 metros de mujeres el punto de mira está en 15:25.00, fijado por el trío que forman Irene Sánchez-Escribano, Carolina Robles y Solange Pereira. La toledana, múltiple campeona nacional de 3.000 obstáculos, llega como subcampeona de España de 10.000 m con 32:22.58, probando que rinde a la perfección en la pista aunque no tenga 28 vallas y siete rías por delante. La sevillana, olímpica en Tokio en 3.000 m obstáculos, quiere trasladar su buen rendimiento a las 12 vueltas y media. La gallega, por su parte, viene de proclamarse campeona de España de 3000 m en pista cubierta y de conquistar su octavo título nacional de milla en ruta.

Otra atleta a tener en cuenta será Carla Domínguez, que el pasado 24 de abril batió la mejor marca española sub 20 de 5 kilómetros en ruta con 15:47 y que atacará, presumiblemente, el récord de España sub 20 de 5000 metros que posee Angelines Rodríguez con 15:49.26 desde 1988. También estarán en la línea de salida las flamantes campeonas de España sub 20 de 5000 m (María Forero) y sub 23 de 10.000 m (Alicia Berzosa).

Un campeón del mundo en Nerja

El campeón del mundo de 800 m en pista cubierta Mariano García estrenará su título al aire libre en un 1500 metros, donde todavía posee una marca personal de 3:41.16. El plusmarquista español de 800 metros en pista cubierta se medirá al explusmarquista nacional de 800 m al aire libre Kevin López, doble campeón nacional de 1500 metros al aire libre desde que decidiera cambiar de distancia. Se enfrentarán a internacionales como Abderrahman El Khayami y Gonzalo García, al vigente campeón de España de milla en ruta Pablo Sánchez y al actual campeón nacional sub 23 de 1500 m Carlos Sáez. También correrá el joven Sergio Del Barrio, plusmarquista español sub 18 de 1.500 metros en pista cubierta con 3:49.92. El récord de España sub 18 al aire libre está en poder de un mito como Reyes Estévez, que lo dejó en 3:42.36 hace ya 29 años, en 1993.

Después de batir la plusmarca española sub 23 de 1.000 en 2021, Daniela García regresa a Nerja en su prueba predilecta, los 800 metros. La discípula de Antonio Serrano llega a la cita con la décima mejor marca de la historia en su categoría, 2:04.13, y se medirá a otra de las grandes mediofondistas de su generación, Marina Martínez, que el año pasado corrió en 2:04.05 (octava). Pupila de Andreu Novakovsky, Martínez fue en 2021 sexta del mundo sub 20 en 800 y subcampeona de Europa en 1500.

En Nerja se enfrentarán, entre otras, a Lorea Ibarzabal, campeona de España en pista cubierta en 2021 y que ya ha corrido en 2:07.92 este año, y a la británica Aimee Pratt, olímpica en Tokio en 3000 obstáculos y que doblará con el 5000 (tiene una marca personal de 15:29.54) con una hora de descanso. Se ha pedido a la liebre un paso aproximado por el 400 m en 1:00, con intención de que llegue al 500 en 1:15/16, así que la carrera puede deparar una mejor marca española de 2022, que actualmente posee Natalia Romero con 2:07.01.

En el concurso mixto de pértiga, el líder español de 2022 Didac Salas buscará seguir acercándose a su mejor nivel tras franquear el listón en 5.30 m en Barcelona en la Liga Joma. Enfrente tendrá al subcampeón de España sub23 en pista cubierta, Javier Fernández, que en invierno llegó a saltar 5.35 m; y al bronce absoluto en Ourense, cuya marca personal es 5.45 m de 2021.

En mujeres competirá Andrea San José, la subcampeona de España absoluta en 2021, que el pasado sábado regresó a la competición con 4.00 m después de 10 meses sin ponerse un dorsal; y también lo hará Ana Carrasco, la vigente campeona de España absoluta en pista cubierta, que en sus dos primeras pruebas al aire libre ha llegado a saltar 3.80 m, lejos de los 4.27 m que logró en Ourense.

El concurso mixto de martillo contará con lanzadores de gran nivel, especialmente en categoría masculina, donde comparecerán dos de los cuatro mejores españoles de la historia: Alberto González, segundo de todos los tiempos con 75.78 m, y Pedro José Martín, cuarto de siempre con 74.93 m. A ellos se medirá el argentino Joaquín Gómez, que posee una marca personal de 76.36 y que en 2022 ha superado los 72 en las cuatro competiciones que ha disputado. También estará el local Juan Jiménez, campeón de España en categorías inferiores e internacional.

Horarios

20:05 h – 3000 m obstáculos (hombres)

20:10 h – Pértiga (mixto)

20:17 h – Longitud (hombres)

20:20 h – Martillo (mixto)

20:25 h – 800 m (mujeres)

20:33 h – 800 m (hombres)

21:00 h – 110 m vallas (hombres)

21:07 h – 5000 m (hombres)

21:25 h – 5000 m (mujeres)

21:48 h – 1500 m (mujeres)

21:57 h – 1500m (hombres)