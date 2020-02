Gran jornada de ciclismo en Nerja

La localidad malagueña de Nerja inauguró la modalidad de Escuelas dentro del XXII Circuito Provincial BTT Diputación de Málaga, a la vez que así daba continuidad al 'cross country' olímpico de adultos -tras la prueba celebrada en Archidona el pasado 26 de enero- en un día marcado por el fantástico ambiente y las agradables temperaturas primaverales. Una completa jornada para los 150 pequeños 'bikers' y el centenar de adultos que se dieron cita junto a la antigua fábrica de Maro.

El C.D. Extreme Bike Nerja se consolida de esta manera como organizador tras varios años trabajando con las escuelas, de forma que preparó unos trabajadísimos circuitos de auténtico 'mountain bike' que hizo las delicias de todos los 'bikers'. El Rally X-Bike Nerja BTT se asienta pues como parte indiscutible de la terna de pruebas de escuelas del provincial y aterriza para quedarse en la de adultos.

IV Rally Escuelas X-Bike Nerja

Muy pronto, pasadas las 10 de la mañana, arrancaba la jornada de escuelas con un circuito complejo y largo en su primera mitad con una ligera subida que contrastaría con una rápida segunda mitad de resaltos y sorteo de conos. Mientras tanto, los más pequeños, los nacidos a partir del año 2014, participarían a lo largo de toda la mañana sin afán competitivo en la prueba de habilidad conformando la categoría de gymkhana.

Los participantes de promesas fueron los primeros en salir a escena con una curtida representación de ciclistas sobre un rápido circuito de 670 metros al que habría que dar un total de dos giros antes de cruzar la línea de meta. La victoria se marcharía, un año más, para Estepona a cargo de Pablo Macarrón (C.D. Unión Virgen del Carmen), que registró un crono de 3 minutos y 13 segundos. Idéntica situación para Lola Camacho (C.D. Los Piratas de Churriana) quien se impuso en un vibrante final a Amalia Pérez (C.D. Trabike).

Sobre un recorrido de 950 metros al que habría que dar una vuelta completa realizarían su competición los principiantes. Gran trabajo de Samuel Camacho (C.D. Los Piratas de Churriana) para conseguir una trabajadísima victoria parando el crono en 3 minutos y 7 segundos. Los hermanos Camacho Navas se irían con dos primeros puestos en la jornada de hoy. Por su parte, Amalia Vizcanino (C.D. Viking Bike Torremolinos) se subiría a lo más alto del podio con una victoria sobre su compañera Naomi Rubio.

Finalmente, entrarían en juego los alevines e infantiles sobre 1650 metros al que completarían en un total de dos y tres vueltas, respectivamente. Gran trabajo de Leonardo Pedrero, quien dominó la prueba desde los primeros metros para conseguir una aplastante y merecida victoria. Leo consiguió dominar la prueba en solitario a pesar de salir en posiciones más rezagadas pero pro, Virginia Romero (Peña Ciclista Alcalá del Valle) consiguió la victoria parando el crono en 14 minutos y 20 segundos en una prueba en la que pudo dosificar gracias a la ventaja adquirida desde inicio.

Por su parte Iván Loaisa (C.C. El Gamallón) en infantiles completó una competición para enmarcar alzándose a lo más alto del podio con holgada diferencia respecto a sus inmediatos perseguidores. Sólida victoria en féminas de Inés Ruiz (C.D. Extreme Bike Nerja) que presenta de forma contundente sus credenciales para la presente temporada.

Todo por decidir aún en esta modalidad del Circuito Provincial malagueño en el que aún quedan siete pruebas por disputar. La localidad de la Sierra de las Nieves de Yunquera tomará el relevo a Nerja el próximo 7 de marzo.

I Rally X-Bike Nerja

Finalmente los adultos tomarían la partida a partir de las 11.30 de la mañana con la primera manga compuesta por los máster y féminas. Recorrido complejo de 3000 metros caracterizado por una primera mitad ascendente que daría paso a una más favorable interrumpida por algunos duros repechos y alguna zona técnica, asequible para la gran mayoría de los 'bikers'. Circuito rápido en líneas generales comandado desde el inicio por un inspiradísimo máster 30 Rafael Reyes (C.C. Semar) quien no quiso viajar en compañía en ningún momento empleando todo sus esfuerzos desde los primeros metros para abrir brecha respecto a sus rivales. Primera vuelta rapidísima de Reyes quien dosificó la diferencia para marcar un registro ligeramente superior a los 29 minutos. En balde fueron los esfuerzos de Juan Jesús Sevilla (C.C. Al - Andalus) por darle caza pero que le sirvieron para alcanzar en la general a Jesús García (C.D. Bike Philosophy) que salvó la jornada con un tercer puesto.

Victoria en máster 40 para Jesús María Ric (Ciclohobby Racing) a quien no le disputó el final su compañero Francisco Ric. Gran jornada para esta familia que se sitúa en lo más alto de la general a la conclusión de esta segunda prueba.

La jornada en máster 50 se dilucidó en un frenético 'sprint' final que concedió la victoria a un auténtico especialista de esta modalidad Manuel Martín (C.D. Bike Philosophy) en detrimento del hasta ese momento líder, Antonio Barranquero (Ciclohobby Racing).

En cuanto a las féminas, volvió a aparecer con victoria incluida la máster 30 Francisca Jiménez (C.C. Aquaslava) quien se rige, una vez más, como auténtica dominadora parando el crono en 26 minutos y 52 segundos. Una gran Irene Rivero (Eshmun Sport Clínic - Cabberty) consiguió salvar el día con un segundo puesto de la general que le auparía a la victoria en cadete. María Ruiz (C.C. Al - Andalus) fue la tercera clasificada en féminas en una etapa que le consolida en lo más alto de sub 23. Recorrido que se adaptó a sus cualidades para seguir sumando días de competición en una categoría a la que empieza cogerle la medida. Un día más, Ana María Paradas (C.C. Aquaslava) salva con victoria en máster 40 en una meritoria posición muy trabajada.

En la siguiente manga disputaría el resto de categorías en liza -cadete, júnior, sub 23 y élite- ya con unas temperaturas no habituales para esta estación del año. El calor y la sequedad del terreno harían exprimir a fondo a todos los participantes. Sobre un total de cinco giros al recorrido se marcarían los mejores registros. Victoria en solitario para Francisco José Guerrero con un tiempo de 47 minutos y 35 segundos. Guerrero no aceptó compañía y apretó desde los primeros metros para marcharse en solitario. Exhausto cruzó la línea de meta para coronarse como vencedor de la manga y de su categoría, sub 23. En lo que respecta a la general, gran vuelco en casi todas las posiciones. Carlos Luque (C.D. Ochavada Bike) experimentó una jornada de menos a más que le llevó a la victoria en élite y liderato de regalo con apenas 12 segundos de ventaja respecto a Javier Castilla.

Pero fue en la categoría júnior donde se vivió la vuelta más rápida de la jornada. Un buen conocedor del terreno, Nicolás Bobadilla (C.D. Extreme Bike Nerja), se erigió como vencedor de la categoría marcando además dos vueltas rápidas consecutivas de 8 minutos y medio. Líder indiscutible y candidato a todas las opciones esta temporada.

En cuanto a los cadetes incontestable victoria de Saúl Mateo (Eshmun Sport Clinic - Cabberty), quien paró el crono en 33 minutos y 32 segundos. Mateo vuelve a tomarle el pulso a la competición con mano de hierro tras un dubitativo comienzo en Archidona.

El acto protocolario de entrega de premios estuvo presidido por Daniel Rivas, concejal de de Deportes del Ayuntamiento de Nerja, y Fernando Sánchez, director técnico de Deportes de la Diputación de Málaga.

El circuito en la modalidad olímpica para adultos, compuesto esta temporada por un total de siete pruebas, tendrá continuidad el 23 de febrero en Antequera con la tercera prueba puntuable.