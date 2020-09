El CB Marbella cayó en su primer partido de pretemporada ante el Palmer Alma Mediterránea Palma por 69-71 en un partido que no se decidió hasta los últimos segundos. Los de Rafa Piña tuvieron dos tiros libres para empatar el partido con apenas tres segundos por jugarse pero Devin Wright falló el primero y tras hacer lo propio con el segundo para intentar capturar el rebote no consiguió su objetivo y la victoria cayó del lado mallorquín. Sean McDonnell, ex de Ponferrada, con 20 puntos, y Kristian Kullame, con 25 tantos, fueron los mejores del lado de Pau Tomás.

El equipo dio muy buena impresión durante los 40 minutos de encuentro, compitiendo de tú a tú contra un LEB Oro que tiene muy buena pinta de cara a la nueva temporada. Se vio a un equipo competitivo, luchador y con las ideas muy claras, queriendo correr en todo momento e intentar un baloncesto atractivo y divertido. De ahí que prácticamente durante todo el encuentro el marcador fuera a favor de los locales. Los jugadores que ya estaban el año pasado mostraron un gran nivel. Adri Fuentes y Lucas Muñoz fueron perfectos controladores del juego y además se mostraron activos en la faceta ofensiva, al igual que Kenan Karahodzic y Taylor Cameron, éste junto a un gran Devin Wright los máximos anotadores del encuentro. Además, Pablo Ibáñez dejó claro que esta pretemporada va a mostrar un nivel físico muy similar al que tenía allá por el mes de marzo, justamente cuando la temporada concluyó por el confinamiento.

Quienes tuvieron una actuación notable en defensa fueron Jeffrey Godspower y Luka Majstorovic. Ambos, con 8 y 9 rebotes respectivamente, estuvieron muy centrados bajo los tableros durante los minutos que estuvieron en pista y se les vio muy integrados en la dinámica del equipo. El exterior además se asoció muy bien con Karahodzic en varias acciones ofensivas que acabaron en canasta.

A la primera cita de pretemporada solo faltó David Knudsen, que arrastraba molestias en una pierna y al que se prefirió no forzar al tratarse de un partido de preparación. Le sustituyó Juan Agüera, canterano que está realizando la pretemporada con el equipo. El joven marbellí tuvo sus minutos en pista y anotó un triple.

Tras una semana de trabajo sin descanso, el equipo no entrenará el lunes y volverá a los entrenamientos el martes con sesión doble para preparar el siguiente test amistoso ante CAB Estepona de Liga EBA, que se jugará el próximo jueves en el Carlos Cabezas a las 20:30 horas.