Se impulsa la segunda edición del Green Solidario que organiza el Real Guadalhorce Club de Golf

La Diputación de Málaga, junto al Ayuntamiento de Málaga, impulsa la segunda edición del Green Solidario que organiza el Real Guadalhorce Club de Golf. Entre el 9 y el 30 de julio se celebrarán cuatro torneos de golf a favor de Nuevo Futuro, Asociación Española Contra el Cáncer, FMAEC y Fundación Vicente Ferrer.

Así lo ha dado a conocer el director de Deportes de la Diputación, Borja Vivas, junto a la concejala del Ayuntamiento de Málaga Ruth Sarabia; el tesorero del Real Guadalhorce Club de Golf, Alberto Arias; Margarita Queipo de Llano, adjunta a la dirección; Pedro González, gerente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; José Aldecoa, gerente de FMAEC; Ángela Fontana, presidenta de Nuevo Futuro, y Christian Jongeneel Andérica, representante en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de la Fundación Vicente Ferrer.

Los torneos tendrán lugar los días 9 de julio (FMAEC), 16 de julio (Nuevo Futuro), 23 de julio (Asociación Española Contra el Cáncer), y 30 de julio (Fundación Vicente Ferrer). Entre las novedades de este año, el día 9 también se celebrará un torneo de principiantes en el campo de pares tres para que puedan participar también aquellos jugadores menos expertos que aún no se atreven a participar en un torneo oficial. Además, se mantiene la iniciativa de la Diputación Provincial de implantar la categoría de Mejor Pareja Junior y Mejor Pareja Femenina en todos los torneos que se disputan para fomentar la práctica del golf entre ambos colectivos.

Alberto Arias ha recordado que esta iniciativa lleva celebrándose cuatro años, pero se trata de la segunda edición porque el año pasado se renovó el nombre. “Nuestros socios apoyaron desde el primer año este circuito, y ahora creemos que es el momento de crecer aún más y que vengan jugadores de toda la provincia a apoyar estas cuatro causas. Además, este año queremos dedicar esta edición a la memoria de Tati Gómez Ruiz, precursora del trofeo El Rastrillo Nuevo Futuro en Guadalhorce hace treinta años y alma del Green Solidario”, ha explicado Arias.

El objetivo de este año es superar la barrera de los ochocientos jugadores sumando la participación de todos los torneos. Para ello, el Club Guadalhorce ofrece un bono para jugar los cuatro torneos al precio de 90 euros para los socios y de 140 euros para los no socios. También se ha creado un bono de tres torneos al precio de 75 euros para los socios y de 125 euros para los no socios. Cada torneo suelto costará 30 euros para los socios y 50 euros para los no socios. Todos los torneos se disputarán en la modalidad de Pareja Mejor Bola-Stableford y el tiro de mañana será a las 9:00 horas, y el de tarde, a las 14:30 horas. Podrán participar en estas competiciones aquellos jugadores con licencia federativa en vigor y con posesión del hándicap nacional. Con la inscripción en alguno de los torneos, se podrá participar en el sorteo de regalos que tendrá lugar durante la entrega de premios de cada torneo.

Esta segunda edición del Green Solidario cuenta con el patrocinio de marcas como Cesur; Conformas; IH Golf Academy o Pebar. Tahermo-Renault y Dismoauto-Skoda son las marcas oficiales de coches de este año, que aportan los trofeos y los regalos de las tres primeras parejas clasificadas de cada torneo, que son un diseño exclusivo de la ceramista cordobesa Carmen Bascuñana. En esta ocasión, el avituallamiento correrá a cargo de Dña. Francisquita, Cervezas Victoria, Coca-Cola y Heladería Carapino. Los carteles y materiales del circuito han sido impresos por Copyrap.