Haaland y Marbella, un vínculo estrecho

No es extraña la conexión entre la Costa del Sol y deportistas de superélite. Las bondades de Marbella atraen a figuras de relumbrón desde los tiempos de Bjorn Borg y el recientemente fallecido Manolo Santana con el tenis. Ahora se mantiene la tradición con el número uno del mundo, Novak Djokovic, que pasa largas temporadas en la ciudad y a través de las redes sociales difunde las virtudes de la zona en la que ha elegido vivir. Grandes entrenadores del Unicaja como Sergio Scariolo y Boza Maljkovic han mantenido residencia permanente o puntual también.

El mundo del fútbol no es ajeno. Manuel Pellegrini, ahora triunfante en el Betis, mantiene su residencia de su etapa histórica en el Málaga. Antes Caniggia, Ardiles, Hurst, Gareth Bale o Ronaldo Nazario estuvieron temporadas vinculados a la ciudad. Cada año pasan centenares de equipos de todo el mundo en estadías de preparación invernales o veraniegas, con las condiciones climáticas idóneas para trabajar según la época del año. Durante 2019 se registraron un total de 227 estancias de clubes y se organizaron más de 250 partidos de fútbol entre equipos de élite, con una estancia media de 8 días y con unas 40 personas por club.

Esta circunstancia ha atraído a una de las grandes estrellas universales del balompié, Erling Braut Haaland (Leeds, 2000). El futbolista noruego del Borussia Dortmund, entidad de infausto recuerdo para el malaguismo pero que frecuentemente viene a la Costa del Sol para entrenar, ha venido a Málaga con su club y su selección. El Covid-19, paradójicamente, le ha unido a la provincia. Noruega eligió Marbella y La Rosaleda como centro de operaciones en el momento en que no podía jugar partidos internacionales en su país a causa de la pandemia, había restricciones importantes que hacían inviables los partidos en Oslo. Fue la provincia la sede alternativa donde jugó encuentros oficiales y amistosos y puso en ancla.

El vínculo de Haaland con Málaga se reforzó. Le encandiló la zona y su padre, Alf-Inge, que tutela su carrera junto a Mino Raiola y que también fue futbolista profesional de buen nivel, compró una bonita casa en una selecta urbanización, a la que viene cuando puede. El jugador estuvo recuperándose en Marbella Football Center de una lesión el pasado mes de octubre, con varias semanas de trabajo de puesta a punto. Se le vio con responsables políticos, posando con la camiseta del Marbella. Y ahora también ha pasado la Nochevieja y algunos días más antes de retomar los partidos con el Dortmund, el siguiente fin de semana regresa la Bundesliga.

El futuro de Haaland se relaciona con Real Madrid y Barcelona. As publicaba días atrás que el jugador había confesado en su estancia en Marbella que jugaría en España la próxima temporada. A través de las redes sociales se pudieron ver imágenes de Haaland en una fiesta de Nochevieja en una discoteca marbellí, donde también se lo pasa bien. No pasa desapercibido con sus 1.94 metros y 88 kilos. Y no parece que le importe que se vea. Su relación con Málaga y Marbella se va estrechando.