Los Harlem Globetrotters en Málaga: Fecha, horario, entradas...

La gira Harlem Globetrotters 2023 World Tour llegará a España en mayo con un espectáculo innovador y con una propuesta única. Málaga será una de las diez ciudades que albergará un show vertiginoso y repleto de canastas espectaculares y movimientos imperdibles. Concretamente, el día 20 de mayo, a partir de las 19:00 horas, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena será el escenario de una cita que no llegaba a la ciudad desde 2021. Las otras nueve ciudades que tendrán la ocasión de ver en directo el baloncesto más inverosímil del mundo serán Tenerife, Barcelona, Valencia, Madrid, Mallorca, A Coruña, Vitoria, Tarragona y Sevilla. Ya se han vendido más de 55.000 entradas para todos los shows y se pueden adquirir en Mitaquilla.com.

En este nuevo tour, presentado por Adeslas, los aficionados al baloncesto más espectacular disfrutarán de sus Globetrotters favoritos con nuevos y espectaculares trucos, jugadas imposibles y movimientos atléticos solo al alcance del legendario equipo de Harlem, que en 2026 celebrará su centenario. No habrá ni un segundo de tregua, la diversión está garantizada de principio a fin.

Los mundialmente famosos Harlem Globetrotters, que han hecho ya 7 giras con Proactiv en España, son los creadores originales e influyentes del baloncesto actual, puesto en práctica por atletas con habilidades únicas. Algunos de sus miembros ostentan récords mundiales únicos, como el Alley-Oop a mayor distancia, el tiro más lejano con los ojos vendados o el mayor número de lanzamientos de media distancia en un minuto.

El equipo ha promocionado su icónica marca en más de 124 países y territorios de seis continentes desde 1926.

Fechas de Harlem Globetrotters World Tour 2023

o Tenerife - viernes 12 de mayo a las 19:30 horas - Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín

o Barcelona - sábado 13 de mayo a las 19:00 horas - Palau Olímpic de Badalona

o Valencia - domingo 14 de mayo a las 19:00 horas - Pabellón Fuente de San Luis

o Madrid - lunes 15 de mayo a las 19:00 horas - WiZink Center

o Mallorca - martes 16 de mayo a las 19:00 horas - Palau Municipal d’Esports Son Moix

o A Coruña - miércoles 17 de mayo a las 19:00 horas - Coliseum A Coruña

o Vitoria - jueves 18 de mayo a las 19:00 horas - Fernando Buesa Arena

o Tarragona - viernes 19 de mayo a las 19:30 horas - Tarraco Arena

o Málaga - sábado 20 de mayo a las 19:00 horas - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

o Sevilla - domingo 21 de mayo a las 19:00 horas - Centro Deportivo San Pablo

Venta de entradas

Mitaquilla.com y puntos de venta habituales. https://mitaquilla.com/events/harlem-globetrotters-tour-2023/

Desde Proactiv Entertainment se informa que los canales oficiales de venta de las entradas para este show son: Proactiv Tickets, MiTaquilla.com, El Corte Inglés, Atrápalo, Entradas.com, La Vanguardia, Wizink Center, Taquilla.com, Tarraco Arena y Marcaentradas.

Proactiv se posiciona en contra de la reventa de entradas y recomienda que éstas se adquieran por portales de venta oficiales a fin de evitar un sobrecoste no deseado por el cliente en la adquisición de la entrada o la posibilidad de la denegación del acceso al recinto.

Proactiv no se hará responsable, ni gestionará ningún cambio o devolución referente a una entrada obtenida a través de un portal de reventa.

Sobre Proactiv

Proactiv es la empresa promotora líder en España en producción y organización de espectáculos de gran formato, exposiciones nacionales e internacionales y conciertos de música. Con sede central en Barcelona, y oficinas en Madrid y Abu Dhabi, esta compañía independiente cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el sector del entretenimiento.

Sus 3 sólidas líneas de negocio son la producción y creación de Live Events, Exposiciones y conciertos de música. Entre sus proyectos destacan espectáculos con grandes marcas, reconocidos a escala nacional e internacional como Disney On Ice, Disney Live!, Star Wars in Concert, Marvel Universe Live, Peppa Pig, Harlem Globetrotters, WWE, Monster Jam, Caminando entre Dinosaurios, Cartoon Network y exposiciones exitosas como Meet Vincent van Gogh, The Art of the Brick, Barça the Exhibition Y Ferrari Behind The Dream. En música no solo produce conciertos de grandes artistas, sino que también ofrece el servicio de booking y management a otros promotores y discográficas.

Internacionalmente ha replicado el modelo de éxito implementado en España, en Emiratos Árabes Unidos, Latinoamérica y Europa, donde también organiza y produce espectáculos, originales y para todos los públicos.

Sobre Harlem Globetrotters

Harlem Globetrotters International, Inc. es una filial de Herschend Enterprises, la mayor empresa familiar de entretenimiento temático de Estados Unidos. El equipo ha promocionado su icónica marca en más de 124 países y territorios de seis continentes desde 1926. Orgullosos de formar parte del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, su misión sigue siendo hacer avanzar el juego del baloncesto y ofrecer un entretenimiento emocionante e interactivo al mundo. Para más información sobre Harlem Globetrotters, visita el sitio web oficial www.harlemglobetrotters.com y síguelos en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.