Historias de Victoria, de futbolista a cerveza

Jorge Vidal, seleccionador nacional, ofreció la convocatoria para la próxima Eurocopa de Inglaterra de la selección española femenina. Y generó polémica por algunas ausencias y sorpresa por alguna presencia. Es el mejor síntoma de que interesa. Y todo indica que irá a más. La Roja se presenta en las islas con la mejor selección de su historia y las expectativas altas. Las jugadoras juegan en los mejores clubes del mundo, el Barça ganó la Champions, salió el Madrid... Hay efervescencia.

Pero hay también un pasado, pioneras cuando no era tan sencillo ser mujer y futbolista. Es el caso de Victoria Hernández, la primera jugadora que firmó un contrato profesional en España. Su nombre coincide con el de la cerveza oficial que patrocina a la selección, Cervezas Victoria. Y en la sede de esta marca malagueña de origen en la capital se celebró la presentación de un spot en el que se apoya a las jugadoras que intentarán cambiar la historia del fútbol español con un homenaje a la propia Victoria.

"Me inicié jugando con chicos. Mi padre y mi hermano eran futbolistas. Desde ahí llegué hasta los 40 años", recordaba Victoria Hernández, presente en el coloquio que se organizó para presentar el spot, donde estuvo acompañado del director de marketing de la entidad, José Villalobos: "Yo no sabía lo que era un contrato. Mi padre me lo dijo, lo firmé y dije 'vale', pero me quede igual. A mí lo que me interesaba era jugar al fútbol. Que me llamaran 50 años después de aquello no me lo podía creer, pensaba que me estaban gastando una broma. Estoy muy contenta y alegre de que se acordaran de que yo jugué al fútbol. Lo de ser profesional me duró muy poco tiempo, para las compañeras era igual. Tenía un salario de 250 pesetas al mes, pero nunca vi el dinero al ser menor de edad. No era algo para decir que soy la que manda”.

Recordaba Victoria Hernández cómo era frecuente venir a Málaga a jugar, también a Fuengirola. "Había muy buenas jugadoras. Recuerdo venir con el Olímpico de Villaverde. Éramos un equipo puntero, aunque no estábamos ni federados. Una vez nos dijeron que jugábamos en La Rosaleda, estábamos todas ilusionadas por jugar en un gran campo así, pero al final nos metieron en el Anexo, que estaba ahí detrás... Málaga ha tenido muy buenas jugadoras", decía la primer jugadora en firmar un contrato en España, que augura un buen papel a España en la Eurocopa: "Va a hacer un papel bastante importante, pero mejor no ir de favoritas, sino pasito a pasito. Contra Australia, en el último amistoso, las vi muy bien, creo que hacemos un gran papel".

"Queramos ser la cerveza oficial, da igual la selección masculina o femenina. En 2022 tenemos dos de las mayores competiciones, la Eurocopa y el Mundial. Una marca que se llama Victoria pega mucho con el deporte en general. Y fue fantástico conocer que la primera mujer profesional en España se llama Victoria, era una gran historia", admitía Villalobos, que recordaba que había un guiño en el spot a Jenni Hermoso, una de las figuras españolas y baja por lesión: "Todo lo que hacemos va encaminado a no tener en cuenta el género. No tenemos esa división masculino o femenino en cuenta, es una realidad del deporte de este país. El retorno es muy positivo, en un contexto casi histórico. Soy malagueño y trabajar para la marca de aquí marca mucho. Pasar a ser la cerveza de la selección, ver la cerveza en Sevilla, en el Wanda... Lo tenemos que aprovechar más este año, con tanto acontecimiento".