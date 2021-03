El Hockey Benalmádena afronta un partido importante en Orense (11:00)

El Hockey Benalmádena llega a la salida de la jornada 13 de División de Honor B con la necesidad imperiosa de puntuar en casa del Hockey Barrocás. Las tres derrotas consecutivas de los benalmadenses, sumadas a los puntos cosechados por los de Orense en estas últimas citas , ha hecho que la distancia favorable que el Benalmádena tenía sobre su próximo rival se haya visto reducida hasta los dos puntos. El partido se celebra este domingo a las 11:00 horas.

En la tabla el Benalmádena se encuentra en zona intermedia, pero los resultados de las últimas jornadas han ido estrechando la distancia entre los equipos de la segunda mitad de la clasificación, y cualquier derrota puede poner en apuros la permanencia.

Los costasoleños no pudieron puntuar en ninguna de sus tres salidas en las que se han medido a los tres primeros conjuntos de la clasificación, pero esperan tener su oportunidad para cambiar esta tendencia a la baja y volver así a la senda de la victoria ante uno de los rivales de su liga.

El partido de ida acabó con victoria del Benalmádena, por lo que un empate le daría la ventaja individual al Benalmádena ante posible empate de puntos a final de temporada. Sin embargo, el duelo se decidió en los instantes finales con remontada local, por lo que el Barrocás saldrá en este partido con la firme idea de desquitarse de aquel mal sabor de boca.

Los orensanos tienen en Xurxo Cid a su principal referencia ofensiva, el delantero lleva once tantos esta campaña, siendo el penalti córner su principal baza en ataque. En la plantilla del Benalmádena, Curro Meléndez no podrá contar con Ezequiel Sosa, que sufrió un golpe en el partido ante Taburiente y no se ha recuperado a tiempo; en su lugar entra el juvenil Emilio Sánchez -Cerrudo, que dará consistencia y talento al centro del campo. Además, otro jugador juvenil como Máximo Pizarro - Lastra entra en la convocatoria para apuntalar la delantera, sustituyendo a Pedro Ginel.